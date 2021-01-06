كومان: أرغب بضم لاعبين جدد لبرشلونة.. القرار بيد الإدارة

أرجع رونالد كومان المدير الفني لبرشلونة قرار تعاقد فريقه مع لاعبين من عدمه في سوق الانتقالات الشتوية لإدارة النادي الكتالوني.

وتحدث كومان في المؤتمر الصحفي الخاص بمواجهة أتليتك بلباو، في المباراة المؤجلة من الأسبوع الثاني للدوري الإسباني.

وقال كومان: كل مدرب ينتظر شهر يناير للقيام بتطوير قائمة فريقه".

وأوضح "وضعت قائمة بأسماء اللاعبين المصابين، ووضعت قائمة بأسماء لاعبين أرغب في ضمهم".

وتابع "لكن الأمر متوقف على إدارة النادي. إذا لم يكن من الممكن التعاقد معهم؛ فسأعتمد على القائمة الفريق التي لديّ".

وعن تبديل أنطوان جريزمان في أخر 5 مباريات، قال: "أُحب جريزمان، لكن عليّ الاختيار بين اللاعبين خصوصا حين ألعب بثلاثة لاعبين في الوسط".

وتحدث عن موسى ديمبيلي قائلا: "يتطور على المستوى البدني".

ووضح كومان موقف سيرجينو ديست في الفترة الأخيرة، وقال: "لقد بدأ بقوة مع الفريق لكنه في الـ19 من عمره ويحتاج لبعض الوقت للتأقلم مثل أي لاعب كرة قدم".

وأتم "لديه رخصة للقيام بقرارات خاطئة ثم تطويرها، أنا لست محبطا منه لأنه صغيرا وما يحدث مع طبيعي للغاية".

ويحتل برشلونة المركز الخامس في الدوري الإسباني برصيد 28 نقطة من 16 مباراة.

ويتولى كومان تدريب برشلونة منذ بداية الموسم الحالي خلفا للمدرب كيكي سييتين.