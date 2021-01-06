كلوب للاعبيه: لن نعيش على الإنجازات التي حققناها في الماضي

وجه يورجن كلوب المدير الفني لليفربول رسالة قوية للاعبيه بعد النتائج المخيبة للآمال في الفترة الأخيرة.

وألحق ساوثامبتون بليفربول الهزيمة الثانية هذا الموسم بالدوري الإنجليزي في فترة من التخبط لحامل لقب المسابقة.

وقال كلوب عن لاعبيه: "إنهم مجموعة رائعة من اللاعبين، ولكنهم لم يقدموا أداءً جيدًا أمام ساوثامبتون".

وأضاف في تصريحات أبرزها موقع ناديه "نعم، أغضب عندما أفكر في أنهم كان عليهم تقديم أداء أفضل، ولكن غضبي لا يدوم طويلًا".

ووجه رسالة للاعبيه "لا يمكننا أن نعيش على الإنجازات التي حققناها في الماضي".

ليفربول توج بـ4 ألقاب خلال الموسمين الأخيرين، بدأها بدوري أبطال أوروبا والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية في 2019، ثم الدوري الإنجليزي عام 2020.

وتابع "نحن لم نحقق الفوز في مباراة ساوثامبتون والتي سبقتها، ربما في آخر 3 مباريات، أنا المسؤول عن هذه النتائج، ولكن اللاعبون كان لهم دور في ذلك أيضًا".

وشدد المدرب الألماني "يجب أن يتغير هذا الوضع قريبا".

وأتم "تسجيلنا أهداف متأخرة في الماضي لا يعني أننا سنكرر الأمر نفسه في كل مباراة. ستنجح في فعل ذلك إذا وضعت الخصم تحت ضغط قوي لا يستطيع تحمله حتى النهاية".

ليفربول تعادل مع وست بروميتش ألبيون ونيوكاسل يونايتد قبل أن يخسر أمام ساوثامبتون، ليفشل في توسيع الفارق في الصدارة مع منافسيه.

بطل الدوري الإنجليزي الموسم الماضي، يتصدر جدول المسابقة بعد مرور 17 جولة، بفارق الأهداف عن مانشستر يونايتد الذي لعب مباراة أقل.

ويستعد ليفربول لملاقاة أستون فيلا في كأس الاتحاد الإنجليزي يوم الجمعة، ثم يونايتد في الدوري يوم 17 يناير الجاري.