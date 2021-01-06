مواعيد مباريات الأربعاء 6 يناير 2021..المقاولون يواجه النجم ودربي مانشستر

الأربعاء، 06 يناير 2021 - 10:07

كتب : FilGoal

دربي مانشستر

يواجه المقاولون العرب مضيفه النجم الساحلي ضمن إياب الدور التمهيدي لبطولة الكونفدرالية، وكان لقاء الذهاب قد انتهى بالتعادل السلبي،وذلك في السابعة مساء ويذاع على قناة "التونسية الوطنية 1".

ويستضيف مانشستر يونايتد نظيره مانشستر سيتي ضمن منافسات نصف نهائي كأس الرابطة الإنجليزية في التاسعة و45 دقيقة مساء،ويذاع على قناة "بي إن سبورتس 2".

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ويستضيف سانت إيتيان نظيره باريس سان جيرمان في المباراة الأولى لماوريسيو بوكيتينو كمدرب للفريق خلفا لتوماس توخيل، وذلك فيالعاشرة مساء على قناة "بي إن سبورتس 5".

ويواجه سامبدوريا نظيره إنتر ميلان ضمن منافسات الجولة الـ16 من الدوري الإيطالي في الرابعة عصرا، ويذاع على قناة "بي إن سبورتس4".

وفي التاسعة و45 دقيقة مساء يستضيف ميلان نظيره يوفنتوس في نفس الجولة على قناة "بي إن سبورتس 4".

ويحل برشلونة ضيفا على أتليتك بلباو في مواجهة مؤجلة من الجولة الثانية من الدوري الإسباني في العاشرة مساء على قناة "بي إنسبورتس 3".

لمعرفة بقية مواعيد مباريات اليوم الأربعاء من هنا.

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