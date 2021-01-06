اللجنة الأولمبية التونسية توقف رئيس اتحاد الكرة التونسي 4 سنوات

الأربعاء، 06 يناير 2021 - 00:30

كتب : FilGoal

وديع الجريء - رئيس الاتحاد التونسي لكرة القدم

قررت اللجنة الأولمبية التونسية إيقاف وديع الجريء رئيس الاتحاد التونسي لكرة القدم أربع سنوات لخرقه الميثاق الأولمبي.

وأوضح القرار أن وديع الجريء ليس من حقه ممارسة أي نشاط رياضي بعد تجميده وفقا للقرار.

جاء ذلك بعد بحث المكتب التنفيذي للجنة الأولمبية التونسية يوم الثلاثاء الشكوى المقدمة من نادي جمعية هلال الشابة والمتعلقة بخرق الجريء للميثاق الأولمبي وقوانين الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

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وكان الجريء قرر في وقت سابق إقصاء الفريق من المشاركات المحلية بعد أكد عدم اكتمال ملف تسجيل النادي في اتحاد الكرة التونسي رغم مراسلة النادي أكثر من مرة.

وجاءت القرارات كالتالي:

** إجماع الحاضرين بخرق وديع الجريء للقيم الأولمبية وقوانين الاتحاد الدولي لكرة القدم.

** تعليق النشاط الرياضي لوديع الجريء كرئيس للاتحاد التونسي لكرة القدم وحرمانه من كل اعتماد لأربع سنوات بداية من تاريخ صدور القرار في 5 يناير 2021 وبإجماع الأعضاء عدا عضو واحد اقترح عقوبة أخف.

** إحالة جميع الشكاوى الواردة للجنة الأولمبية التونسية ضد وديع الجريء والخارجة عن اختصاص اللجنة على فيفا واللجنة الأولمبية الدولية لاتخاذ ما يرونه في الشكاوى.

الاتحاد التونسي
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