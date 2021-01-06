مورينيو يفوز في "المباراة الأهم له مع توتنام".. الديوك إلى نهائي كأس الرابطة

الأربعاء، 06 يناير 2021 - 00:12

كتب : FilGoal

توتنام

حجز توتنام مقعده في نهائي كأس الرابطة الإنجليزية بالفوز على برنتفورد بهدفين دون مقابل في نصف النهائي.

وتفوق جوزيه مورينيو في "المباراة الأهم له مع توتنام" ليتأهل لأول نهائي له مع الديوك اللندنية في انتظار الفائز من دربي مانشستر بين يونايتد وسيتي في المباراة الأخرى.

وتأهل توتنام للمباراة النهائية للمرة التاسعة في تاريخه إذ فاز في 4 مناسبات سابقة آخرها موسم 2007-08 وهو آخر لقب حققه الفريق، وخسر مثلها آخرها موسم 2014-15 أمام مورينيو الذي كان مدربا لـ تشيلسي حينها.

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ومهّد هدف الفرنسي موسى سيسوكو فوز الديوك اللندنية بشكل مبكر برأسية في الدقيقة 12 بعد عرضية من سيرخيو ريجيلون.

وفي الشوط الثاني ألغت تقنية الفيديو هدفا لإيفان تيوني بعد المطالعة بداعي التسلل على جزء من ركبته في الدقيقة 63.

وقبل 20 دقيقة من نهاية اللقاء أضاف الكوري الجنوبي سون هيونج مين الهدف الثاني بعد تمريرة بينية من الفرنسي تانجي ندومبيلي.

وفي الدقيقة 84 تحصّل جوشوا داسيلفا على بطاقة حمراء مباشرة عقب تدخل متهور على لاعب توتنام عقب مطالعة تقنية الفيديو.

مورينيو قاد توتنام للوصول للنهائي التي حققها في أول مواسمه في إنجلترا ويستهدف لإعادة الفريق لمنصات التتويج.

توتنام برنتفورد كأس الرابطة الإنجليزية
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