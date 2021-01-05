هل يتكرر سيناريو نابولي؟ الصحة المحلية قد تمنع يوفنتوس من السفر لمواجهة ميلان

الثلاثاء، 05 يناير 2021 - 22:41

كتب : FilGoal

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يبدو أن مباراة ميلان ويوفنتوس في قمة الجولة الـ 16 من الدوري الإيطالي قد تأخد نفس مسار مباراة نابولي ويوفنتوس.

يوفنتوس أعلن إصابة الثنائي أليكس ساندرو وخوان كوادرادو بفيروس كورونا، وقد يتم منع الفريق من السفر حال ظهرت عينات إيجابية أخرى.

وكانت مباراة يوفنتوس ونابولي قد ألغيت أولا واحتسبت النقاط الثلاث للبيانكونيري بعد إصابة أكثر من لاعب في نابولي بكورونا ورفض السلطات المحلية سفر الفريق، إلا أن نابولي فاز بالاستنئاف وستقام المباراة في موعد لاحق.

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وقال روبرتو تيستي مدير قسم الوقاية في هيئة الصحة المحلية لصحيفة "كورييري دي تورينو": "يوفنتوس أخبرنا بإيجابية مسحتي لاعبين في الفريق، في تلك اللحظة لا توجد أدلة أن هناك نقطة ساخنة لتفشي الفيروس في الفريق".

وأوضح "ذلك لأننا نعرف أن هناك لاعبان مصابان ولماذا جاءت نتيجة مسحة البقية سلبية".

وأكمل "إذا ظهرت حالات أخرى مع وجود أدلة على عدم السيطرة على الأمر في الفريق، فستصبح تلك مشكلة سلامة للاعبين الآخرين".

وأتم "إذا ظهرت حالات أخرى مصابة بكورونا في يوفنتوس سنضطر للتدخل ومنع الفريق من السفر إلى ميلانو".

يوفنتوس أعلن حتى الآن إصابة أليكس ساندرو وخوان كوادرادو بكورونا، ويعاني باولو ديبالا من حمى حسب تصريحات بيرلو. (طالع التفاصيل)

وآجل يوفنتوس سفره إلى مدينة ميلانو من أجل التأكد من سلامة لاعبي الفريق إذ تم إجراء مسحات أخرى تظهر نتيجتها غدا وعليها يتحدد موقف المباراة.

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