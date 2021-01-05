مؤتمر بيرلو: من الطبيعي أن نعتمد على رونالدو.. وكل شيء تغير في ميلان ومالديني باق

يرى أندريا بيرلو المدير الفني لـ يوفنتوس أنه "من الطبيعي الاعتماد على بطل مثل كريستيانو رونالدو"، وينتظر مواجهة مشوقة أمام ميلان في الدوري الإيطالي.

ويستعد يوفنتوس صاحب المركز الخامس وحامل اللقب لمواجهة ميلان المتصدر في قمة الجولة الـ 16 من الدوري الإيطالي.

ويغيب عن يوفنتوس، الثنائي أليكس ساندرو وخوان كوادرادو بعد الإصابة بفيروس كورونا.

وقال بيرلو في المؤتمر الصحفي: "بدأنا عام 2021 بفوز وأداء إيجابي، خضنا لقاءً واحدا حتى الآن، ثم سنقيم وضع الجدول في الأشهر المقبلة، هي مباراة مهمة، لكنها ليست حاسمة، المواجهات بين ميلان ويوفنتوس دائما مشوقة".

وأضاف "كلاعب وكمدرب، سنخوض المباراة لتقديم أفضل ما لدينا، لكنها لن تكون حاسمة".

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وتحدث بيرلو عن إمكانية غياب باولو ديبالا: "تحسنت حالته عن أمس بعد شعوره بالحمى، سيكون جزءا من المباراة إلا لو حدث شيئا غير متوقعا".

واستعاد بيرلو سنواته مع ميلان "ميلان فريق لعبت معه كثيرا وفزت بالكثير، بالنسبة لي مباراة هامة، حتى مع تغير النادي، أرى أن الوحيد الباقي هو باولو مالديني الذي أعرفه".

وأردف "سيكون رائعا لأنني سألتقي ميلان لأول مرة كمدرب".

واستعاد بيرلو، أرتور عقب تعافيه من الإصابة وكذلك الفرنسي أدريان رابيو بعد انتهاء إيقافه.

وعن ميلان أوضح "علينا أن نكون حذرين، هم جيدين في استعادة الكرة والهجوم السريع، يصلون إلى المرمى بتمريرتين أو ثلاثة، علينا أن ننتبه في المرتدات".

وأشار إلى كريستيانو رونالدو "منذ البداية حاولنا استغلال رونالدو لخصائصه، أردنا أن نجعله حاسما في الأمتار الأخيرة، لقد كان حاسما في كل مكان، من الطبيعي عندما يكون لديك بطل مثله، أن تعتمد عليه".

وأكمل "لكننا سعداء أيضا. زلاتان إبراهيموفيتش أساسي أيضا بالنسبة لميلان، لأنه يغير طريقة لعبهم، لكنهم استغلوا خصائص الآخرين في غيابه، ميلان لا يخسر الكثير من المباريات، لذلك لديهم بالتأكيد شيء جيد: إنهم الفريق الذي يجب التغلب عليه. سنحاول الذهاب إلى سان سيرو لفرض أسلوبنا".

وأتم بيرلو مشيرا إلى عودة جورجيو كيلليني ومريي ديميرال إلى دفاع السيدة العجوز مع غياب ألفارو موراتا، قائلا: "موراتا يتعافى ويخضع للعلاج الطبيعي، وسنقيم الأمور في الأيام القليلة المقبلة لكننا لا نعرف عدد الأيام التي سيغيب فيها، أما كيلليني وديميرال بخير. ربما ليس لديهم القدرة للعب 90 دقيقة، لكن يمكنهم اللعب في حالة الطوارئ".