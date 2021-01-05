قائد ليفربول: نحن محبطون ونشعر بالاستياء.. علينا العودة بقوة أمام فيلا ويونايتد

الثلاثاء، 05 يناير 2021 - 22:14

كتب : FilGoal

ليفربول - ساوثامبتون

أوضح جوردن هندرسون قائد ليفربول أن أعضاء فريقه يشعرون بإحباط شديد بسبب نتائج الحمر في الآونة الأخيرة.

وألحق ساوثامبتون بليفربول الهزيمة الثانية هذا الموسم بالدوري الإنجليزي في فترة من التخبط لحامل لقب المسابقة.

وقال هندرسون عن نتائج فريقه الأخيرة: "نحن محبطون ونشعر بالاستياء، ولكن هكذا يكون الحال في كرة القدم في بعض الأوقات".

أخبار متعلقة
كلوب: أشعر بإحباط كبير.. وأتحمل مسؤولية الهزيمة من ساوثامبتون إصابة جناح يوفنتوس بفيروس كورونا تعرف على تقييم صلاح أمام ساوثامبتون من الصحف الإنجليزية العدد الأعلى منذ بداية الفحوصات.. إصابة 40 لاعبا بكورونا في الدوري الإنجليزي

وأضاف في تصريحات أبرزها موقع ناديه "الشيء الأهم هو طريقة تعاملك مع الأمر".

وواصل "تنتظرنا مباراة مهمة ضد أستون فيلا في الكأس ثم مواجهة مانشستر يونايتد في الدوري، ولذلك نحتاج لإظهار ردة فعل قوية".

وأكمل "علينا العودة إلى المسار الصحيح بسرعة لأننا لم نحقق النتائج المرجوة في المباريات الأخيرة".

ليفربول تعادل مع وست بروميتش ألبيون ونيوكاسل يونايتد قبل أن يخسر أمام ساوثامبتون، ليفشل في توسيع الفارق في الصدارة مع منافسيه.

بطل الدوري الإنجليزي الموسم الماضي، يتصدر جدول المسابقة بعد مرور 17 جولة، بفارق الأهداف عن مانشستر يونايتد الذي لعب مباراة أقل.

ويستعد ليفربول لملاقاة أستون فيلا في كأس الاتحاد الإنجليزي يوم الجمعة، ثم يونايتد في الدوري يوم 17 يناير الجاري.

جوردن هندرسون ليفربول
نرشح لكم
أخر الأخبار
مدرب الأهلي: أتمنى أن نتأهل لنهائي كأس العالم للأندية.. وأحمد ريان مستمر 11 دقيقة | الدوري المصري
مورينيو يفوز في "المباراة الأهم له مع توتنام".. الديوك إلى نهائي كأس الرابطة 12 دقيقة | الدوري الإنجليزي
هاني سعيد: ما يتعرض له رمضان صبحي ليس طبيعيا.. ومن الوارد ضم لاعبين جدد في يناير 22 دقيقة | الدوري المصري
المصري يعلن إصابة ثلاثي الفريق بفيروس كورونا 24 دقيقة | الدوري المصري
الزمالك: أغلقنا باب مفاوضات الرحيل لأي لاعب.. ورأي باتشيكو في مستقبل مصطفى محمد سيكون مكتوبا 26 دقيقة | الدوري المصري
ميلان يفقد إبراهيموفيتش أمام يوفنتوس 48 دقيقة | الدوري الإيطالي
فرج عامر لـ في الجول: نتيجة مسحة سموحة لم تظهر حتى الآن.. لا أعرف مصدر الشائعات ساعة | الدوري المصري
عمرو وردة يعود إلى باوك ساعة | المحترفون
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 والتر بواليا.. هدّاف يُسجل من "نصف فرصة لديه عيب وحيد" 2 صفقة الأهلي الجديدة.. اسمه ليس والتر بواليا وجدل حول جنسيته 3 المتحدث باسم الزمالك: موضوع ساسي بات صداعا.. عرضنا عليه ما لا يتحمله فريق مصري 4 نادر شوقي: عرض إماراتي ضخم لـ زيزو.. وموقف ثنائي الزمالك والأهلي
قد ينال إعجابك