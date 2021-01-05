قائد ليفربول: نحن محبطون ونشعر بالاستياء.. علينا العودة بقوة أمام فيلا ويونايتد

أوضح جوردن هندرسون قائد ليفربول أن أعضاء فريقه يشعرون بإحباط شديد بسبب نتائج الحمر في الآونة الأخيرة.

وألحق ساوثامبتون بليفربول الهزيمة الثانية هذا الموسم بالدوري الإنجليزي في فترة من التخبط لحامل لقب المسابقة.

وقال هندرسون عن نتائج فريقه الأخيرة: "نحن محبطون ونشعر بالاستياء، ولكن هكذا يكون الحال في كرة القدم في بعض الأوقات".

وأضاف في تصريحات أبرزها موقع ناديه "الشيء الأهم هو طريقة تعاملك مع الأمر".

وواصل "تنتظرنا مباراة مهمة ضد أستون فيلا في الكأس ثم مواجهة مانشستر يونايتد في الدوري، ولذلك نحتاج لإظهار ردة فعل قوية".

وأكمل "علينا العودة إلى المسار الصحيح بسرعة لأننا لم نحقق النتائج المرجوة في المباريات الأخيرة".

ليفربول تعادل مع وست بروميتش ألبيون ونيوكاسل يونايتد قبل أن يخسر أمام ساوثامبتون، ليفشل في توسيع الفارق في الصدارة مع منافسيه.

بطل الدوري الإنجليزي الموسم الماضي، يتصدر جدول المسابقة بعد مرور 17 جولة، بفارق الأهداف عن مانشستر يونايتد الذي لعب مباراة أقل.

ويستعد ليفربول لملاقاة أستون فيلا في كأس الاتحاد الإنجليزي يوم الجمعة، ثم يونايتد في الدوري يوم 17 يناير الجاري.