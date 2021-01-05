كبرى مفاجآت أبطال إفريقيا.. تونجيث السنغالي يقصي الرجاء خارج البطولة

أقصى تونجيث السنغالي منافسه الرجاء المغربي من دوري أبطال إفريقيا بالفوز عليه 3-1 بركلات الترجيح في المباراة التي أقيمت في ملعب محمد الخامس.

وانتهت المباراة بالتعادل السلبي بدون أهداف ليلجأ كلا الفريقين لركلات الترجيح.

وأهدر لاعبو الرجاء أول ثلاث ركلات فيما جاء الإهدار الأول من لاعبي الفريق السنغالي في الركلة الرابعة.

لكن لاعبو تونجيث لم يفوتوا الفرصة وتمسكوا بها وسجلوا الركلة الرابعة ليحسموا التأهل التاريخي.

وكانت مباراة الذهاب التي أقيمت في السنغال قد انتهت بالتعادل السلبي بدون أهداف كذلك.

وبذلك يتحول الرجاء للمشاركة في دور المجموعات من الكونفدرالية.

وأقيمت المباراة في أجواء صعبة إذ أن الملعب غمرته مياه الأمطار بقوة ما أعاق حركة الكرة في الكثير من الأحيان..

ولم يكتف فريق تونجيث بكتابة التاريخ بتأهله لأول مرة لدوري أبطال إفريقيا بل كتب معه تأهله لدور المجموعات على حساب أحد أطراف نصف نهائي النسخة السابقة من البطولة