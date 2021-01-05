سلبية مسحة كل لاعبي المقاولون قبل لقاء النجم الساحلي

الثلاثاء، 05 يناير 2021 - 21:47

كتب : أحمد شاكر

المقاولون - النجم الساحلي

أثبتت المسحة الطبية التي خضعت لها بعثة المقاولون العرب في تونس سلبيتها لكل اللاعبين والجهاز الفني.

يأتي ذلك قبل أن يحل المقاولون ضيفا غدا الأربعاء على النجم الساحلي لملاقاته في إياب دور الـ32 من الكونفدرالية.

وكان الفريقان تعادلا سلبا في مصر بدون أهداف.

ويحتاج المقاولون للتعادل أو الفوز بأي نتيجة لضمان التأهل لدور المجموعات.

وتلتزم بعثة المقاولون بالإجراءات الاحترازية المتبعة في تونس كي لا يتعرض أي فرد منها للإصابة بفيروس كورونا.

وتضم بعثة المقاولون من اللاعبين كل من محمود أبو السعود وحسن شاهين وأحمد عربي ومحمد سمير وحسن الشامي وأمير عابد ومحمد مجلي وعبد الله ياسين وإبراهيم صلاح وعبد الرحمن فاروق وسيف الدين الجزيري وهيثم الجويني وفاروق نور الدين ويوسف حسن ومحمد عصام ووسيم نغموشي وأحمد شكري وخالد الحسيني وأحمد مجدي ولويس ادوار واحمد شيمي ومحمد علي محسن وفضل فكري.

المقاولون النجم الساحلي في الكونفدرالية
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