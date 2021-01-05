أروابارينا: نواصل علاج أخطاء بيراميدز.. ونتيجنا ضد الاتحاد مُرضية

الثلاثاء، 05 يناير 2021 - 21:02

كتب : FilGoal

بيراميدز - الاتحاد الليبي

أبدى رودلفو أروابارينا المدير الفني لبيراميدز رضاه عما قدمه فريقه ضد الاتحاد الليبي في المباراة التي انتهت بالفوز بثلاثة أهداف لهدفين وتأهله لدور المجموعات من الكونفدرالية.

وقال أروابارينا عقب المباراة: "سعيد بالفوز والتأهل لدور المجموعات".

وأضاف "رغم استقبالنا للهدف الأول لكننا سجلنا ثلاثية وحققنا الانتصار الرابع على التوالي محيا وقاريا".

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وشدد "هناك بعض الأخطاء نسعى لعلاجها بالتأكيد خلال الفترة المقبلة".

وأكمل "النتيجة عادل وأنا راض عنها تماما وإن كنت أتمنى تسجيل المزيد من الأهداف ولكن قابلنا سوء توفيق".

وأتم أروابارينا حديثه "نفكر في مباراة تلو الأخرى ونحاول الوصول لأفضل تشكيل ممكن في ظل ضغط المباريات وخوض مباراة كل ثلاثة أيام".

بيراميدز
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