مؤتمر بيولي: نحن في الطريق الصحيح.. ومواجهة يوفنتوس ليست حاسمة

يعتقد ستيفانو بيولي المدير الفني لـ ميلان أن مواجهة يوفنتوس في الجولة الـ 16 من الدوري الإيطالي "ليست حاسمة" وشدد على خوض الروسونيري اللقاء من أجل "الفوز".

ولم يخسر ميلان منذ استئناف النشاط الرياضي في الدوري الإيطالي، ويتصدر ترتيب الدوري برصيد 37 نقطة من 15 مباراة، بينما يتواجد يوفنتوس في المركز الخامس.

وقال بيولي في المؤتمر الصحفي: "أتوقع أن يوفنتوس بلا شك يبدأ مسارا جديدا، خسروا شيئا ما لكن يبقى الفريق قوي للغاية".

وأضاف "هم فريق منظم في الملعب ومن الصعب التفوق عليهم في عديد المواقف، ستكون مباراة من وجهة نظر تكتيكية".

وأكمل "لا يمكن أن نغير هدفنا، هدفنا في مواجهة يوفنتوس غدا هو محاولة الفوز، هي مواجهة تاريخية من أجل الناديين والجماهير، مباراة هامة كما نعرف، كلانا في سباق ولذلك لا نفكر في أخذ لقطة واحدة، هي ليست مباراة حاسمة، لكنها مهمة".

وأردف "نحن نسير بشكل جيد ونريد المواصلة وسنحاول الفوز".

وأشاد بيولي برافائيل لياو بعدما سجل هدفا في شباك بينفينتو في ظل غياب زلاتان إبراهيموفيتش بسبب الإصابة، قائلا: "تطور كثيرا، لديه خصائص عليه أن يحسنها بالطريقة الصحيحة، الأهم هو رؤية كيف ينضج ويتحسن يوميا".

وشدد "لقد حصدنا 17 نقطة أكثر مما حصدنا في نفس عدد المباريات الموسم الماضي، نحن في الطريق الصحيح، لكن لا يمكن الحديث عن مباراة حاسمة في الجولة الـ 15، نلعب كل المباريات بقوة".

وأوضح أنه لن يلعب على التعادل أمام يوفنتوس: "إذا وصلت المباراة للتعادل، هذا يعني أننا نخاطر بالهزيمة، غدا سنحاول تقديم أفضل ما لدينا، وأنا سعيد لرؤية اللاعبين يقدمون أفضل ما لديهم".

وأتم عن مواجهة إنتر وسامبدوريا والتي تقام غدا في وقت أبكر، قائلا: "الأمر لن يؤثر علينا، نحن نحضر أنفسنا للقاء بتركيز كبير ونحاول الفوز بغض النظر عن النتائج الأخرى، لا زال لدينا وقتا طويلا وهناك فرصة للتعافي، خاصة للفرق القوية وأصحاب الخبرات مثل يوفنتوس".