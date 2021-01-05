كلوب: أشعر بإحباط كبير.. وأتحمل مسؤولية الهزيمة من ساوثامبتون

الثلاثاء، 05 يناير 2021 - 20:02

كتب : FilGoal

ليفربول - ساوثامبتون

كشف يورجن كلوب مدرب ليفربول عن شعوره بإحباط شديد بسبب المستوى الذي ظهر به فريقه في مباراته ضد ساوثامبتون في الجولة 17 من الدوري الإنجليزي والتي انتهت بفوز الأخير بهدف دون رد.

داني إنجز لاعب ليفربول السابق سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة الثانية ليلحق بالحمر الهزيمة الثانية هذا الموسم.

وقال كلوب في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "أشعر بقدر كبير من الإحباط. لم نبدأ المباراة بالشكل المطلوب وأضعناها في الدقائق الأولى لأننا لم نحافظ على هدوئنا ولم نخلق فرصًا حقيقية بعد الهدف الذي استقبلناه".

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وأضاف "بداية المباراة أثرت بشكل كبير على نتيجة الشوط الأول، وفي الشوط الثاني تحسن مردودنا ولكننا لم نستطع إنهاء الفرص كما ينبغي".

وتابع "لقد افتقدنا للتمريرة الحاسمة طوال الوقت. علمت بعد المباراة أننا سددنا كرة واحدة فقط على المرمى، كانت هناك تسديدات أخرى قريبة من المرمى، ولكن على الرغم من ذلك لا أعتقد أننا قدمنا ما يكفي للعودة في النتيجة".

وأتم المدرب الألماني "نحن من لم نتمكن من إنهاء الكرة في الشباك، وأنا أتحمل مسؤولية الهزيمة".

ليفربول بطل الدوري الإنجليزي الموسم الماضي، يتصدر جدول المسابقة بعد مرور 17 جولة، بفارق الأهداف عن مانشستر يونايتد الذي لعب مباراة أقل.

ويستعد ليفربول لملاقاة أستون فيلا في كأس الاتحاد الإنجليزي يوم الجمعة.

يورجن كلوب ليفربول ساوثامبتون
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