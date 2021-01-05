سيرينو يشاهد تأهل صنداونز لمجموعات إفريقيا.. وكايزر تشيفس يقصي بريميرو دي أوجوستو

الثلاثاء، 05 يناير 2021 - 19:06

كتب : FilGoal

صن داونز - الأهلي جاستون سيرينو

تأهل ماميلودي صنداونز لدور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا بعدما انتصر مجددا على منافسه جوانينج جالاكسي البوتسواني بثلاثة أهداف لهدف في إياب دور الـ32.

وأقيمت المباراة في ملعب لوفتوس فيرسفيلد في جنوب إفريقيا.

وتأهل الفريق الجنوب إفريقي لدور المجموعات بفضل الانتصار في مجموع مباراتي الذهاب بخمسة أهداف لهدف.

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وشهدت المباراة تواجد جاستون سيرينو على مقاعد بدلاء صنداونز ولم يشارك في اللقاء.

افتتح كيرميت إيراسموس أهداف المباراة لصالح صنداونز في الدقيقة 39.

وأضاف موثوبي مافالا الهدف الثاني لصنداونز في الدقيقة 68.

وأتم ثابيلو مورينا ثلاثية الفريق الجنوب إفريقي بهدف في الدقيقة 81.

فيما جاء هدف الفريق البوتسواني الوحيد عن طريق تيبوجو سيمبوا في الدقيقة 89.

ولم يغب صنداونز عن المشاركة في دور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا منذ عام 2016.

بريميرو دي أوجوستو X كايزر تشيفس

وفي ملعب 11 نوفمبر في أنجولا ودع بريميرو دي أوجوستو البطولة بالهزيمة من منافسه كايزر تشيفس الجنوب إفريقي بهدف دون رد.

وتأهل الفريق الجنوب إفريقيا بفضل التفوق في مجموع المباراتين بهدف مقابل لا شيء.

سجل هدف المباراة الوحيد ليوناردو كاسترو في الدقيقة 41 من عمر اللقاء.

وفشل بريميرو دي أوجوستو بذلك في الظهور في دور المجموعات من أعرق البطولات الإفريقية للعام الثاني على التوالي.

أما كايزر تشيفس فهذا هو ظهوره الأول في دور المجموعات في تاريخه منذ إنشائه في عام 1970.

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