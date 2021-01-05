انتهت - الأهلي (4)-(0) سونيديب
الثلاثاء، 05 يناير 2021 - 18:27
كتب : FilGoal
يقدم لكم الأهلي FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الأهلي ضد سونيديب بطل النيجير في إياب دور الـ32 لدوري أبطال إفريقيا.
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نهاية المباراة بفوز الأهلي برباعية دون رد
ق 91: جوووول كهربا والرابع
ق 68: نزول سعد سمير بدلا من بدر بانون
ق 67: جووووول بدر بانون والثالث من ركلة جزاء
ق 65: ركلة جزاء للأهلي بعد خطأ من الحارس ضد أحمد ياسر ريان
ق 61: نزول أفشة بدلا من طاهر
ق 54: عرضية من ديانج وكهربا يهدر فرصة الثالث
نزول أيمن أشرف وكهربا وأكرم توفيق بدلا من حمدي فتحي وعلي معلول ومحمد شريف
الشوط الثاني
ق 37: جووووول وليد سليمان والثاني بتسديدة من داخل منطقة الجزاء بعد عرضية من علي معلول
ق 20: نزول الحارس الثاني المصطفى موسى
ق 17: انفراد من أحمد ياسر ريان قبل أن يتعرض للإعاقة من كارلوس دجرام حارس سونيديب الذي طرده الحكم
ق 13: جووووول طاهر يسجل الأول للأهلي بعد تمريرة رائعة من علي وليد سليمان
ق 9: عرضية من وليد سليمان ورأسية من أحمد ياسر تصطدم في العارضة
انطلاق المباراة