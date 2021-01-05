انتهت في إفريقيا - بيراميدز (3) (2) الاتحاد الليبي

الثلاثاء، 05 يناير 2021 - 18:10

كتب : FilGoal

بيراميدز - الاتحاد الليبي

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة بيراميدز والاتحاد الليبي في إياب دور الـ 32 من كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وكان بيراميدز قد تفوق ذهابا بهدف دون مقابل سجله جون أنتوي.

لمتابعة المباراة لحظة بلحظة من هنـــــــــــــــــــــا.

أخبار متعلقة
التشكيل - دودو الجباس يقود هجوم بيراميدز.. وإسلام عيسي ورمضان أساسيان بيراميدز في بيان: إيقاف وادي غريب وبه "شبهة تربص من الحكم تجاه اللاعب وناديه" بيراميدز يعلن سلبية مسحة لاعبيه قبل مواجهة الاتحاد الليبي قائمة بيراميدز - رمضان صبحي والسعيد يقودان الهجوم ضد الاتحاد الليبي

--

نهاية اللقاء

ق 90+2: عمران صالح يراوغ 3 لاعبين بعد خطأ دفاعي ويسدد في شباك شريف إكرامي معلنا عن تقليص الفارق.

ق 84: عرضية من محمود وادي إلى إبراهيم عادل الذي سدد كرة قوية جاءت في الشباك الخارجية.

ق 65: تسديدة مباغتة من داخل منطقة الجزاء لإسلام عيسى يتصدى لها الحارس لكن الكرة تخرج بجوار القائم الأيسر.

ق 56: تسديدة صاروخية من عبد الله السعيد يتصدى لها الحارس معاذ اللافي ببراعة.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 37: جووووول ثالث لبيراميدز.. عرضية من أحمد فتحي إلى دودو الجباس الذي يُسكن برأسيته الهدف الثالث.

ق 27: جوووووول ثانٍ لبيراميدز.. عرضية أرضية من أحمد فتحي إلى إريك تراوري الذي يسدد كرة صاروخية تسكن الشباك رغم محاولة الحارس في التصدي للكرة.

ق 22: عبد الله السعيد يسجل هدف التعادل من علامة الجزاء.

ق 20: سند الكوري يعرقل رمضان صبحي داخل منطقة الجزاء وركلة جزاء لبيراميدز.

ق 3: هدف أول للاتحاد الليبي.. عرضية من معاذ عيسى يسكنها علي مادي في الشباك دون رقابة.

بداية اللقاء

بيراميدز الاتحاد الليبي الكونفدرالية في إفريقيا
نرشح لكم
أخر الأخبار
سلبية مسحة كل لاعبي المقاولون قبل لقاء النجم الساحلي دقيقة | الكونفدرالية
سعد سمير: أشكر الخطيب.. وبانون أصبح الآن مصريا 4 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
خبر في الجول – الزمالك ينوي تعديل عقد الونش بعد رفض عرض أهلي جدة 12 دقيقة | الدوري المصري
برشلونة بلا كورونا 15 دقيقة | الدوري الإسباني
موسيماني: لا أحب إيجاد الأعذار بسبب الغيابات.. لكننا نلعب في ظروف صعبة وهي الكورونا 25 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
أروابارينا: نواصل علاج أخطاء بيراميدز.. ونتيجنا ضد الاتحاد مُرضية 46 دقيقة | الكونفدرالية
مؤتمر بيرلو: من الطبيعي أن نعتمد على رونالدو.. وكل شيء تغير في ميلان ومالديني باق 47 دقيقة | الدوري الإيطالي
بوكيتينو: تدريب سان جيرمان حلم راودني دائما 48 دقيقة | الدوري الفرنسي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 والتر بواليا.. هدّاف يُسجل من "نصف فرصة لديه عيب وحيد" 2 صفقة الأهلي الجديدة.. اسمه ليس والتر بواليا وجدل حول جنسيته 3 المتحدث باسم الزمالك: موضوع ساسي بات صداعا.. عرضنا عليه ما لا يتحمله فريق مصري 4 نادر شوقي: عرض إماراتي ضخم لـ زيزو.. وموقف ثنائي الزمالك والأهلي
قد ينال إعجابك