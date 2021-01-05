انتهت في إفريقيا - بيراميدز (3) (2) الاتحاد الليبي

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة بيراميدز والاتحاد الليبي في إياب دور الـ 32 من كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وكان بيراميدز قد تفوق ذهابا بهدف دون مقابل سجله جون أنتوي.

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نهاية اللقاء

ق 90+2: عمران صالح يراوغ 3 لاعبين بعد خطأ دفاعي ويسدد في شباك شريف إكرامي معلنا عن تقليص الفارق.

ق 84: عرضية من محمود وادي إلى إبراهيم عادل الذي سدد كرة قوية جاءت في الشباك الخارجية.

ق 65: تسديدة مباغتة من داخل منطقة الجزاء لإسلام عيسى يتصدى لها الحارس لكن الكرة تخرج بجوار القائم الأيسر.

ق 56: تسديدة صاروخية من عبد الله السعيد يتصدى لها الحارس معاذ اللافي ببراعة.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 37: جووووول ثالث لبيراميدز.. عرضية من أحمد فتحي إلى دودو الجباس الذي يُسكن برأسيته الهدف الثالث.

ق 27: جوووووول ثانٍ لبيراميدز.. عرضية أرضية من أحمد فتحي إلى إريك تراوري الذي يسدد كرة صاروخية تسكن الشباك رغم محاولة الحارس في التصدي للكرة.

ق 22: عبد الله السعيد يسجل هدف التعادل من علامة الجزاء.

ق 20: سند الكوري يعرقل رمضان صبحي داخل منطقة الجزاء وركلة جزاء لبيراميدز.

ق 3: هدف أول للاتحاد الليبي.. عرضية من معاذ عيسى يسكنها علي مادي في الشباك دون رقابة.

بداية اللقاء