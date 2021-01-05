العدد الأعلى منذ بداية الفحوصات.. إصابة 40 لاعبا بكورونا في الدوري الإنجليزي

أعلن رابطة أندية الدوري الإنجليزي "بريميرليج" اليوم الثلاثاء إصابة 40 لاعبا بفيروس كورونا في صفوف اللاعبين والأجهزة الفنية والإدارية خلال آخر جولتين للفحوصات.

جاء ذلك بعد فحص 2295 شخصا.

ويعد ذلك الرقم هو الأعلى منذ بداية الفحوصات المعتمدة بعد تفشي فيروس كورونا، وهو ضعف عدد المصابين في الجولة السابقة إذ بلغ عددهم 18 شخصا.

وبناء على زيادة عدد الإصابات الأسبوع الماضي قرر بريميرليج إجراء فحصين أسبوعيا للأندية بدلا من فحص واحد للكشف عن فيروس كورونا.

هل الموسم أصبح مهددا بالإيقاف؟

وفقا لموقع "ذا أثليتك" الأمريكي في تقرير له اليوم الثلاثاء فإن الموسم غير مهدد بالإيقاف.

لماذا؟

أعلنت الحكومة الإنجليزية أمس الإثنين أن مسابقات النخبة الرياضية سوف تستمر رغم إجراء إغلاق جديد للحد من انتشار الفيروس.

ولن يكون الموقف حاليا مشابها لما حدث في شهر مارس من العام الماضي حينما توقف الدوري الإنجليزي.

وبالنظر لمسابقات النخبة الرياضية فسيكون هناك استثناءات من بينهما قدوم لاعبين للمملكة المتحدة لإتمام انتقالاتهم لأنديتهم الجديدة.