تشكيل الأهلي - أحمد ياسر ريان أساسي لأول مرة أمام سونيديب.. وعودة طاهر

الثلاثاء، 05 يناير 2021 - 18:06

كتب : حسام نور الدين أحمد الخولي

أحمد ياسر ريان - الأهلي - غزل المحلة

دفع بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي بالمهاجم أحمد ياسر ريان أساسيا في تشكيل فريقه لمواجهة سونيديب بطل النيجر.

ويلعب الأهلي ضد سونيديب في إياب دور الـ32 لدوري أبطال إفريقيا في ملعب الأهلي we السلام.

ويشارك أحمد ياسر ريان لأول مرة أساسيا مع الأهلي بعد عودته للقلعة الحمراء بداية الموسم عقب انتهاء إعارته مع الجونة.

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كما عاد طاهر محمد طاهر لتشكيل الأهلي الأساسي بعد غيابه أمام وادي دجلة في الدوري للإصابة.

وجاء تشكيل الأهلي كالآتي:

المرمى: علي لطفي.

الدفاع: أحمد رمضان بيكهام – بدر بانون – ياسر إبراهيم – علي معلول.

الوسط: أليو ديانج – حمدي فتحي – وليد سليمان.

الهجوم: محمد شريف – أحمد ياسر ريان – طاهر محمد طاهر.

بينما يجلس على مقاعد البدلاء كل من:

كهربا – أيمن أشرف – صلاح محسن – سعد سمير – أفشة – أكرم توفيق – مصطفى شوبير.

وفاز الأهلي في مباراة الذهاب بهدف دون رد سجله أليو ديانج.

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