ذا أثليتك: كلوب لن يواجه عقوبة بعد انتقاده لحكم لقاء ليفربول وساوثامبتون

لن يواجه يورجن كلوب المدير الفني لليفربول أي عقوبة من قبل الاتحاد الإنجليزي وفقا لما ذكره موقع "ذا أثليتك" الأمريكي.

وخسر ليفربول من ساوثامبتون أمس الإثنين في ملعب سانت ماري بهدف دون رد في الجولة 17 من الدوري الإنجليزي.

واعترض كلوب على عدم احتساب ركلة جزاء لصالح ساديو ماني، بالإضافة لانتقاده لحصول غريمه التقليدي مانشستر يونايتد على ركلات جزاء أكثر من فريقه.

وأوضح التقرير أن لوائح الاتحاد الإنجليزي تنص على معاقبة من يتحدث قبل وبعد المباريات إن كان حديثه تضمن تحيزا أو يهاجم نزاهة الأشخاص أو يسيئ لأي منهم.

لكن في الوقت ذاته فإن هذه اللوائح لا تعني فرض عقوبة بشكل مستمر وذلك اعتمادا على قوة ما قيل أو السجل الخاص بالشخص المتحدث.

وقال كلوب: "كانت لدينا رؤية جيدة حقا والتفت للحكم الرابع وقلت له هل ستتفقد الأمر؟ وقال لقد تحققنا بالفعل ولا توجد ركلة جزاء، هذا ما حدث بيننا وما أقوله هو الحقيقة بنسبة 100%".

وتابع "الآن أريد أن يخبرني شخص ما بمدى السرعة التي استطاع الحكام فيها تقييم الواقعة من كل الزاوية، ولكنهم فحصوها بنسبة 100% بالفعل وقرروا عدم وجود ركلة جزاء".

وواصل كلوب "كانت لدينا بعض ركلات جزاء العام الماضي وضد ليستر سيتي وقيل إن ساديو ماني كان يسقط بسهولة، إذا كان يسقط بسهولة لكنا حصلنا على ركلة جزاء ضد نيوكاسل".

وأردف "ما فعله أندريه مارينر مع ساديو ماني، لست متأكدا من أن القرار كان جيدا لأكون صادقا، لقد حاول ماني بكل الطرق أعتقد أن هناك مواقف استحققنا الحصول فيها على ركلات حرة أيضا".

وأتم "سمعت أن مانشستر يونايتد حصل على ركلات جزاء في عامين ونصف مع أولي جونار سولشاير أكثر مما حصلت عليه أنا في خمس سنوات ونصف، ليس لدي أي فكرة إن كان هذا خطأي، ولا أعلم كيف يحدث ذلك".

وتجمد رصيد ليفربول عند 33 نقطة في صدارة الدوري بفارق الأهداف عن ملاحقه مانشستر يونايتد وللأخير لقاء أقل.