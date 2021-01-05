تيلجراف: تحذير قديم قد يمنع تشيلسي من تعيين توخيل بعد لامبارد

الثلاثاء، 05 يناير 2021 - 17:07

كتب : FilGoal

توماس توخيل مدرب باريس سان جيرمان بعد إهدار نيمار أمام أتالانتا

يبدو أن تشيلسي يمتلك تاريخا لم يُكشف عنه بشكل كامل بعد مع توماس توخيل مدرب باريس سان جيرمان السابق. وذلك حسب تقرير نشرته صحيفة "دايلي تيليجراف" البريطانية.

وقال التقرير إن تشيلسي فكر جديا في تعيين توماس توخيل في عام 2017 بعد الموسم الأول لأنطونيو كونتي مدرب الفريق السابق، ظنا أنه سيرحل بعد ذلك الموسم، لكن الإيطالي استمر.

وتم تحذير تشيلسي وقتها من التفكير في تعيين توماس توخيل مدربا للفريق، بسبب شخصية المدرب الألماني "الصعبة" والتي لا تختلف كثيرا عن "جوزيه مورينيو وأنطونيو كونتي" حسب وصف التقرير.

أخبار متعلقة
لامبارد: لا أفكر في أخبار رحيلي عن تشيلسي.. ولننظر لما حدث مع ليفربول وسيتي كين يدافع عن لامبارد: تشيلسي لا يعرف الصبر على المدربين جوارديولا: اليوم استعدنا طريقتنا أمام تشيلسي

التقرير قال: "توخيل مدرب جيد بلا شكل، لكنه قد يكون بنفس صعوبة شخصية كونتي وجوزيه مورينيو في العمل والمشاكل، شخصية توخيل كانت مثار تساؤلات طيلة مسيرته التدريبية، خاصة مع الكثير من المزاعم حول خلافاته العديدة مع اللاعبين وإدارات الفرق التي دربها، الأمر الذي حدث في سان جيرمان أيضا".

وحتى اللحظة تشيلسي لم يفكر بعد في إقالة لامبارد بجدية، لكن أصحاب القرار المؤثرين على دراية بالمخاوف القديمة بخصوص توخيل.

وحقق تشيلسي الفوز مرة وحيدة في آخر 6 مباريات وخسر 4 وتعادل مرة.

وكان تشيلسي قد خسر بنتيجة 3-1 من مانشستر سيتي في الجولة الـ17 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويستعد تشيلسي لمواجهة ليستر سيتي يوم الثلاثاء 19 يناير المقبل ضمن منافسات الجولة الـ18، كما يواجه موركامب في كأس الاتحاد الإنجليزي يوم الأحد.

في إنجلترا الدوري الإنجليزي الممتاز
نرشح لكم
أخر الأخبار
تيلجراف: تحذير قديم قد يمنع تشيلسي من تعيين توخيل بعد لامبارد 15 دقيقة | الدوري الإنجليزي
سولشاير: لا أعذار لدينا ضد مانشستر سيتي.. الفوز بكأس الرابطة خطوة هامة للفريق 21 دقيقة | الدوري الإنجليزي
سكاي: ميلان يزاحم يوفنتوس على ضم جيرو 42 دقيقة | الدوري الإيطالي
مصر 2021 - مشرف منتخب فرنسا: الفراعنة لديهم شعبية في أوروبا بسبب المحترفين وإنجاز 2001 57 دقيقة | رياضات أخرى
مورينيو: مباراة برينتفورد الأهم لي مع توتنام.. ولن أسمح بمعاقبة فريقي بسبب ضغط المباريات ساعة | الدوري الإنجليزي
مصر 2021 - مدرب اليابان: تنظيم البطولة بشكل ممتاز.. ونريد إظهار ثقافتنا للعالم ساعة | رياضات أخرى
بيراميدز في بيان: إيقاف وادي غريب وبه "شبهة تربص من الحكم تجاه اللاعب وناديه" ساعة | الدوري المصري
خبر في الجول - إيقاف وادي 8 مباريات وتغريمه لـ"سب الحكم عقب الطرد" ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 والتر بواليا.. هدّاف يُسجل من "نصف فرصة لديه عيب وحيد" 2 صفقة الأهلي الجديدة.. اسمه ليس والتر بواليا وجدل حول جنسيته 3 المتحدث باسم الزمالك: موضوع ساسي بات صداعا.. عرضنا عليه ما لا يتحمله فريق مصري 4 نادر شوقي: عرض إماراتي ضخم لـ زيزو.. وموقف ثنائي الزمالك والأهلي
قد ينال إعجابك