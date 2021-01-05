تيلجراف: تحذير قديم قد يمنع تشيلسي من تعيين توخيل بعد لامبارد

يبدو أن تشيلسي يمتلك تاريخا لم يُكشف عنه بشكل كامل بعد مع توماس توخيل مدرب باريس سان جيرمان السابق. وذلك حسب تقرير نشرته صحيفة "دايلي تيليجراف" البريطانية.

وقال التقرير إن تشيلسي فكر جديا في تعيين توماس توخيل في عام 2017 بعد الموسم الأول لأنطونيو كونتي مدرب الفريق السابق، ظنا أنه سيرحل بعد ذلك الموسم، لكن الإيطالي استمر.

وتم تحذير تشيلسي وقتها من التفكير في تعيين توماس توخيل مدربا للفريق، بسبب شخصية المدرب الألماني "الصعبة" والتي لا تختلف كثيرا عن "جوزيه مورينيو وأنطونيو كونتي" حسب وصف التقرير.

التقرير قال: "توخيل مدرب جيد بلا شكل، لكنه قد يكون بنفس صعوبة شخصية كونتي وجوزيه مورينيو في العمل والمشاكل، شخصية توخيل كانت مثار تساؤلات طيلة مسيرته التدريبية، خاصة مع الكثير من المزاعم حول خلافاته العديدة مع اللاعبين وإدارات الفرق التي دربها، الأمر الذي حدث في سان جيرمان أيضا".

وحتى اللحظة تشيلسي لم يفكر بعد في إقالة لامبارد بجدية، لكن أصحاب القرار المؤثرين على دراية بالمخاوف القديمة بخصوص توخيل.

وحقق تشيلسي الفوز مرة وحيدة في آخر 6 مباريات وخسر 4 وتعادل مرة.

وكان تشيلسي قد خسر بنتيجة 3-1 من مانشستر سيتي في الجولة الـ17 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويستعد تشيلسي لمواجهة ليستر سيتي يوم الثلاثاء 19 يناير المقبل ضمن منافسات الجولة الـ18، كما يواجه موركامب في كأس الاتحاد الإنجليزي يوم الأحد.