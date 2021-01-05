سولشاير: لا أعذار لدينا ضد مانشستر سيتي.. الفوز بكأس الرابطة خطوة هامة للفريق

يرى أولي جونار سولشاير المدير الفني لمانشستر يونايتد أن فريقه لا يمتلك أي أعذار خلال مواجهة مانشستر سيتي في نصف نهائي كأس الرابطة.

ويستضيف يونايتد نظيره سيتي على ملعب أولد ترافورد، غدا الأربعاء.

وقال سولشاير في تصريحات نقلتها شبكة "سكاي سبورتس" البريطانية: "المباراة المقبلة هامة للغاية. نصف النهائي يعطيك فرصة اللعب للنهائي والحصول على بطولة. ستكون خطوة للأمام لهذا الفريق أن نحمل اللقب بين أيدينا".

وأضاف "لقد تطورنا للغاية منذ نصف نهائي كأس الرابطة في العام الماضي. لم نتعلم فقط كيفية لعب هذه المباريات لكننا اكتسبنا حق الشعور بأننا قادرين على الذهاب بعيدا".

وشدد "مع المباريات التي نقدمها والثقة التي نلعب بها، سنلعب هذه المباراة (ضد سيتي) بأداء جيد وليس لدينا أي أعذار".

وشرح "تلعب كرة القدم لتفوز بالبطولات، وحين تفوز بلقب ترغب في البحث عن الآخر، لأنه يعطيك شعور ورغبة في تحقيق الألقاب. الفريق في قمة تركيزه وقمنا بالاستعداد جيدا لهذا اللقاء".

وعن مانشستر سيتي، قال: "لقد لعبوا ضد تشيلسي بطاقة كبيرة وكانت مباراة رائعة، وواحدة من أقوى المباريات على المستوى البدني هذا الموسم، لكني لم اتفاجئ لأنهم حصلوا على أيام أكثر للاستعداد للقاء".

ولم يلعب مانشستر سيتي ضد إيفرتون في الجولة 16 للدوري الإنجليزي بسبب إصابة عدة لاعبين من الفريقين بفيروس كورونا.

وبسؤاله عن ما الذي تعمله الفريق بعد خسارة 3 مباريات نصف نهائي في الموسم الماضي بكأس الرابطة وكأس الاتحاد والدوري الأوروبي، قال: "حين تصل لنصف نهائي يُعني هذا أنك قدمت مجهودا رائعا للوصول لهذه المحطة".

وأضاف "لقد تطورنا كثيرا عن منذ أغسطس الماضي (تاريخ الخسارة في الدوري الأوروبي). المباراة هي خطوة للنهائي".

وتابع "حين تفوز بالمباريات، لا تهتم إذا كانت مباراة نصف نهائي أو مباراة بالدوري أو بربع النهائي، تهتم فقط بأنها مباراة وترغب في الفوز بها".

وأكد سولشاير إن يونايتد سيفتقد لخدمات الثنائي إدينسون كافاني للإيقاف وفيل جونز للإصابة

وعن تعيين دارين فليشتر في الطاقم الفني للفريق الأول، وقال: "لديه الحمض النووي لمانشستر يونايتد".

وتطرق سولشاير للحديث عن استمرار النشاط الكروي في الدوري الممتاز لكرة القدم بعد إيقاف الدرجات الأدنى وغير المحترفة في إنجلترا.

وقال: "الموقف صعب بالنسبة للجميع. منذ مارس الماضي والجميع في اختبار. لقد حصلنا على إمتيازات للعب كرة القدم باتباع البروتوكولات، ونأمل أن نستمر في اللعب".

ونعرف أن علينا أن نعمل بجد لكي نواصل (اللعب) وفقا للقوانين والقواعد. نحن نفعل ما بوسعنا لكي تستمر كرة القدم".

ويحتل مانشستر يونايتد المركز الثاني في ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 33 نقطة من 16 مباراة، خلف ليفربول متصدر الترتيب بنفس العدد من النقاط ولكن من 17 مباراة.

ويحتاج يونايتد للتعادل أو الفوز مع بيرنلي لينفرد بصدارة الترتيب.