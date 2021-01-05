مورينيو: مباراة برينتفورد الأهم لي مع توتنام.. ولن أسمح بمعاقبة فريقي بسبب ضغط المباريات

يرى جوزيه مورينيو المدير الفني لتوتنام إن مواجهة برينتفورد هي الأهم له مع الفريق نظرا لأهميتها.

ويلعب توتنام ضد برينتفورد في نصف نهائي كأس الرابطة الإنجليزية.

وقال مورينيو عن المباراة: "أعتقد أنها أهم مباراة لي منذ قدومي لتوتنام. أود أن اقول ذلك من منظور فريق يطارد البطولات لسنوات عديدة".

وأضاف في تصريحات نقلتها شبكة "سكاي سبورتس" البريطانية "الشيء الأهم من مباراة نصف النهائي هو النهائي".

وتابع "بالنسبة لي فكل بطولة مهمة. لقد فُزت بما كان يعرف بـ كأس الكارلينج في موسمي الأول في إنجلترا؛ لذلك كل بطولة مهمة ومختلفة".

وأكمل "هذه رؤيتي للأشياء وخصوصا بالنسبة لفريق لم يفز بأي بطولة منذ أكثر من 10 سنوات، فهنا تصبح كل بطولة لها أهمية كبيرة".

واستمر "إذا انتصرت في مباراتين وهي مباريات صعبة فسأحقق البطولة التي ستكون شيء رائع للنادي وللاعبين".

وواصل مورينيو اعتراضه على عدم معرفة مواعيد المباريات المؤجلة للأندية في الدوري الإنجليزي والتي تنافس على الصدارة.

وقال: "أرفض أن أعاقب لاعبي فريقي بسبب ازدحام المباريات" مستخدما لفظ عقاب لتوضيح ما يحدث للاعبين بسبب كثرة المباريات وقلة الراحة.

ووصف مورينيو تأجيل مباراة فريقه ضد فولام قبل بدايتها بـ3 ساعات فقط بـ "عدم الاحترافية".

وكان الاتحاد الإنجليزي قد قرر تأجيل المباراة بعد إصابة عددا من لاعبي فولام بـ فيروس كورونا.

واستمر في انتقاده لجدول مباريات مانشستر سيتي ومانسشتر يونايتد "لست سعيدا (بجدول المباريات) منذ اليوم الأول. أفهم أنهما يستحقا أسبوعا إضافيا للراحة بعد مواصلة اللعب في دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي في الموسم الماضي".

واستطرد "ما لا أفهمه هو كيف أن نبدأ الموسم دون أن نعرف متى ستلعب هذه المباريات".

وأتم "أرغب في معرفة موعد مباراة فولام. لن أتحدث عن نهائي الكأس لأن برينتفورد قد يلعب النهائي؛ لكني أرغب في معرفة الموعد لأنني أرفض أن يُعاقب فريقي بسبب ضغط المباريات كما حدث في بداية الموسم".

وكان مانسشتر يونايتد ومانشستر سيتي هما الثنائي الوحيد الذي استمر في البطولات الأوروبية كممثلين للدوري الإنجليزي حتى نصف النهائي في الدوري الأوروبي والدور ربع النهائي لدوري أبطال أوروبا بعد خروج الفرق الإنجليزية من المسابقات مبكرا، ليقرر الاتحاد الإنجليزي تأجيل أول جولة لهم في الدوري.

وكان توتنام قد خاض 5 مباريات خلال 11 يوما خلال شهر سبتمبر الماضي.

ويحتل توتنام المركز رابع في الدوري الإنجليزي برصيد 29 نقطة من 16 مباراة، بفارق 4 نقاط عن ليفربول المتصدر بـ33 نقطة من 17 مباراة.