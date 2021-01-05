خبر في الجول - إيقاف وادي 8 مباريات وتغريمه لـ"سب الحكم عقب الطرد"

أرسلت لجنة المسابقات باتحاد الكرة خطابا إلى نادي بيراميدز تخطره من خلالها بإيقافه مهاجمه محمود وادي لمدة 8 مباريات وتوقيع غرامة مالية. وذلك حسبما علم FilGoal.com.

وقال الخطاب حسبما علم FilGoal.com: "إن إيقاف وادي لمدة 8 مباريات بجانب غرامة 100 ألف جنيه وذلك لسب الحكم بعد قرار الطرد للعب العنيف".

وشهد لقاء الإنتاج الحربي ضد بيراميدز طرد وادي بعد تدخل على معاذ الحناوي، وبعد مراجعة تقنية حكم الفيديو تبين أن اللعبة تستحق الطرد، ليقوم حكم المباراة بطرد اللاعب.

وتفوق بيراميدز بنتيجة 3-2 أمام الإنتاج الحربي ضمن منافسات الجولة الخامسة من المسابقة.

وتحصل أحمد سامي مدافع بيراميدز على إنذار في المباراة بعد ارتكابه لركلة جزاء، وكان ذلك هو الإنذار الثالث له ما يعني غيابه عن المباراة المقبلة.

ويستعد بيراميدز لمواجهة الاتحاد الليبي مساء الثلاثاء ضمن إياب الدور التمهيدي لبطولة كأس الكونفدرالية.

ويحل بيراميدز ضيفا على البنك الأهلي يوم 8 يناير المقبل ضمن منافسات الأسبوع الـ6 من الدوري المصري الممتاز.