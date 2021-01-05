روي كين يكشف توقعاته للمنافسين على لقب الدوري الإنجليزي.. وشرط منافسة يونايتد

الثلاثاء، 05 يناير 2021 - 15:21

كتب : FilGoal

أونيل - روي كين

قال روي كين نجم مانشستر يونايتد السابق إنه سيتمسك بتوقعه بخصوص المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي والتي ستنحصر بين مانشستر سيتي وليفربول، موضحا شروط منافسة يونايتد على اللقب.

وصرح كين عبر شاشة "سكاي سبورتس" قائلا: "بالنسبة للقب؟ سأتمسك بمنافسة ليفربول على اللقب، وأعتقد مانشستر سيتي كذلك، ومانشستر يونايتد يؤدي بشكل جيد".

وواصل "بكل تأكيد رؤية الدوري بهذا الشكل مشوقة للغاية، أمر لم أره منذ 15-20 عاما، هناك أيضا ليستر سيتي وتوتنام، كانا في الصدارة منذ شهرين، لكنني سأتمسك بأن المنافسة على اللقب منحصرة بين ليفربول ومانشستر سيتي".

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وأكمل "مانشستر يونايتد؟ إن استمر في الفوز بالمباريات سيفوز باللقب، انتقدت الفريق بشدة في بداية الموسم، وكان نقدا مستحقا لأن أداء الفريق على ملعبه كان سيئا للغاية".

وتابع "أداء ونتائج الفريق كانوا صادمين للغاية، لكن بعيدا عن أولد ترافورد الفريق كان رائعا، قلنا إن ذلك بسبب الموسم الغريب، لكن إن نجح الفريق في تحسين مستواه على ملعبه فلن يكون بعيدا عن المنافسة".

وأتم "بعض الانتصارات الأخيرة، مثل الحظ ضد أستون فيلا وركلة الجزاء، ثم الهدف القاتل ضد ولفرهامبتون، والمستوى الرائع ضد ليدز، يونايتد يكتسب الثقة والإيمان الذين قد يساعدانه على تحدي ليفربول".

ويتصدر ليفربول حاليا جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 33 نقطة بفارق الأهداف عن يونايتد الثاني، فيما يحتل ليستر سيتي المركز الثالث بفارق نقطة، وتوتنام المركز الرابع برصيد 29 نقطة وسيتي المركز الخامس بنفس عدد نقاط الفريق اللندني.

في إنجلترا الدوري الإنجليزي الممتاز
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