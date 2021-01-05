كاف يعلن موعد قرعة ومباريات دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا

الثلاثاء، 05 يناير 2021 - 15:13

كتب : محرر في الجول

دوري أبطال إفريقيا

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" موعد إجراء قرعة دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا لموسم 2020-2021.

وتقام القرعة يوم الجمعة المقبل (8 يناير) بأحد فنادق القاهرة، ومعها قرعة دور الملحق في الكونفدرالية.

كما أعلن الاتحاد الإفريقي مواعيد جولات دور المجموعات والتي جاءت كالتالي:

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الجولة الأولى: 12-13 فبراير

الجولة الثانية: 23 فبراير

الجولة الثالثة: 5-6 مارس

الجولة الرابعة: 16 مارس

الجولة الخامسة: 2-3 إبريل

الجولة السادسة: 9-10 إبريل

ويعد نادي الزمالك هو الوحيد الذي ضمن الوصول لدور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا حتى الآن بعد انسحاب فريق جازيل بطل تشاد من مباراة دور الـ32.

ويستعد الأهلي لملاقاة فريق سونيديب بطل النيجر في إياب دور الـ32 عل ملعب الأهلي we السلام، بعدما تفوق في الذهاب بهدف دون رد في النيجر.

ويتأهل لدور المجموعات 16 فريقا توزع على 4 مجموعات يتأهل منها أول فريقين للعب مباريات خروج المغلوب حتى المباراة النهائية.

وكان الأهلي قد حقق لقب النسخة الماضية، 2019-2020، بعدما فاز على الزمالك بهدفين مقابل هدف في نهائي البطولة الذي أٌقيم على ستاد القاهرة.

دوري أبطال إفريقيا
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