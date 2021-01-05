لتعويض النقص العددي.. تقرير: ليفربول يستهدف التوقيع مع ديميرال

يبحث ليفربول عن تدعيم خط دفاعه لتعويض النقص العددي في صفوف الفريق؛ لهذا يستهدف التوقيع مع مريح ديميرال مدافع يوفنتوس.

وبحسب صحيفة ميرور البريطانية، فإن ليفربول دخل سباق التوقيع مع المدافع التركي صاحب الـ22 عاما في فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وحسب التقرير فإن يوفنتوس قد يوافق على رحيل ديميرال مقابل 45 مليون جنيه استرليني.

ويفتقد ليفربول لجهود فيرجيل فان دايك وجو جوميز حتى نهاية الموسم بسبب الإصابة، وهو الأمر الذي دفع يورجن كلوب في الاعتماد على فابينيو وجوردان هندرسون في مركز قلب الدفاع.

التوقيع مع ديميرال لن يكون سهلا إذ سيجد ليفربول منافسة من توتنام الذي يرغب في الظفر بخدمات اللاعب.

وكان موقع " fanatik" التركي قد أشار إلى أن ديميرال يرغب في الرحيل عن يوفنتوس للحصول على فرصة للعب قبل المشاركة في يورو 2020 مع منتخب تركيا.

وكان ديميرال قد أُصيب بقطع في الرباط الصليبي في الموسم الماضي وهو ما أثر على عدد مشاركته فلم يلعب سوى 17 مباراة فقط مع يوفنتوس.

وانضم ديميرال ليوفنتوس قادما من ساسولو في موسم 2019-2020.