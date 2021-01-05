كاراجير: لا أتفق مع هيندرسون.. ليفربول لم يمتلك فرصا خطيرة لكي يحصل على شيء من ساوثامبتون

الثلاثاء، 05 يناير 2021 - 11:51

كتب : FilGoal

جوردان هيندرسون

لم يتفق جايمي كاراجير نجم ليفربول السابق مع جوردان هيندرسون قائد فريقه الحالي فيما يخص أن الحمر كانوا يستحقون الحصول على شيء ما من المباراة، موضحا أنه لم تكن هناك فرص خطيرة من الأساس.

وصرح كاراجير عبر شبكة "سكاي سبورتس" عقب المباراة قائلا: "جوردان هيندرسون قال إنه شعر بأن ليفربول كان يجب أن يخرج بشيء من المباراة، وأنهم لعبوا بشكل جيد في الشوط الثاني، ولا أتفق مع ذلك".

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وواصل "حينما تنظر للإحصائيات ستقول إن ليفربول أفضل من ساوثامبتون، لكننا خضنا هذا النقاش منذ أسابيع قليلة حينما كنا نتحدث حول أرسنال ضد توتنام، ومقارنتهم".

وأكمل "حينما يسجل فريق هدفا مبكرا، يصبح الأمر منوطا بالفريق المتأخر بأن يعود ويفعل شيئا في المباراة، ساوثامبتون يجيد الدفاع ولم يكن منزعجا حيال الاستحواذ".

وتابع "الأمر كان منوطا بليفربول للحصول على الكرة، لكن أكبر شيء حينما تكون في هذا الموقف هو عدم ترك الاستحواذ، ستحصل على الكرة أكثر حينما تكون خاسرا، يحدث ذلك دوما".

وأتم "تسديدة واحدة على المرمى، لا يمكنني التفكير حتى في فرصة تجعلني أتساءل كيف ضاعت؟ أو للحارس هل قام بتصد رائع؟".

وخسر ليفربول بنتيجة 1-0 أمام مضيفه ساوثامبتون ضمن منافسات الجولة الـ17 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

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