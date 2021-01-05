مواعيد مباريات الثلاثاء 5 يناير 2021.. الأهلي يواجه سونيديب وبيراميدز ضد الاتحاد الليبي
الثلاثاء، 05 يناير 2021 - 10:40
كتب : FilGoal
يواجه الأهلي نظيره سونيديب ضمن إياب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا اليوم الثلاثاء في السابعة مساء، ويذاع اللقاء على قناة "أون تايم سبورتس".
ويستضيف نادي بيراميدز نظيره الاتحاد الليبي ضمن إياب الدور التمهيدي من بطولة كأس الكونفدرالية في السادسة والنصف مساء ويذاع اللقاء على قناة "أون تايم سبورتس 2".
ويحل برينتفورد ضيفا على توتنام ضمن منافسات نصف نهائي كأس الرابطة الإنجليزية في التاسعة و45 دقيقة، ويذاع اللقاء على قناتي "بي إن سبورتس 1 و2".
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