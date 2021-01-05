كلوب غاضبا: مانشستر يونايتد حصل على ركلات جزاء في عامين أكثر مما حصلت عليه خلال 5 سنوات

الثلاثاء، 05 يناير 2021 - 01:07

كتب : FilGoal

كلوب غاضب من أداء ليفربول أمام ليدز يونايتد

أبدى يورجن كلوب المدير الفني لليفربول غضبه عن القرارات التحكيمية خلال لقاء فريقه ضد ساوثامبتون وأرجع الهزيمة كذلك إلى سوء قرارات لاعبيه.

وهُزم ليفربول من ساوثامبتون يوم الإثنين بهدف دون رد في ملعب سانت ماري في الجولة 17 من الدوري الإنجليزي.

وقال كلوب عقب المباراة: "قراراتنا في المباراة لم تكن جيدة، من الناحية الكروية ليس لدينا مشاكل مختلفة ولكن علينا إظهار رد فعلنا بنسبة 100%".

أخبار متعلقة
هدية من داني إنجز تشعل الصراع على قمة الدوري الإنجليزي.. ساوثامبتون يهزم ليفربول التأكيدات مستمرة.. فابريزيو رومانو: ريال مدريد يتصدر سباق التعاقد مع ألابا إيقاف تونالي لـ مباراة واحدة فقط

وتابع "ساوثامبتون استحق الانتصار، لقد قاتلوا للنهاية".

وواصل المدرب الألماني "أنا قلق من طريقتنا في اللعب وبعض الأشياء لم تعجبني".

وعن التحكيم قال: "مانشستر يونايتد حصل على ركلات جزاء في عامين ونصف أكثر مما حصلت عليه في خمس سنوات ونصف، هل هذا خطأي؟ لا أعلم كيف يحدث ذلك، ولكن هذا ليس عذرا لما حدث ضد ساوثامبتون".

وأردف "ساديو ماني استحق الحصول على ركلة جزاء وكان هناك لمسة يد، ما أقوله ليس عذرا للنتيجة ولكن كان يمكننا الحصول على نقطة حال احتساب أي من الركلتين، الآن علينا إظهار رد فعل".

وتجمد رصيد ليفربول عند 33 نقطة في صدارة الدوري بفارق الأهداف عن ملاحقه مانشستر يونايتد وللأخير لقاء أقل.

كلوب ليفربول ساوثامبتون
نرشح لكم
أخر الأخبار
برشلونة يعلن تأجيل التدريبات بعد إصابة فردين بفيروس كورونا 47 دقيقة | الدوري الإسباني
كلوب غاضبا: مانشستر يونايتد حصل على ركلات جزاء في عامين أكثر مما حصلت عليه خلال 5 سنوات ساعة | الدوري الإنجليزي
الأشعة تحسم موقف صالح جمعة من المشاركة أمام الأهلي ساعة | الدوري المصري
هدية من داني إنجز تشعل الصراع على قمة الدوري الإنجليزي.. ساوثامبتون يهزم ليفربول 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
قائمة بيراميدز - رمضان صبحي والسعيد يقودان الهجوم ضد الاتحاد الليبي 2 ساعة | الكونفدرالية
مصدر من الزمالك لـ في الجول: رحيل زيزو مرفوض.. لا نريد التفريط في الركائز الأساسية 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
نادر شوقي: عرض إماراتي ضخم لـ زيزو.. وموقف ثنائي الزمالك والأهلي 2 ساعة | الدوري المصري
مصيلحي: الأهلي يحترم تعاقده بشأن عمار حمدي.. والزمالك لم يطلب عودة سيسيه 2 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 والتر بواليا.. هدّاف يُسجل من "نصف فرصة لديه عيب وحيد" 2 صفقة الأهلي الجديدة.. اسمه ليس والتر بواليا وجدل حول جنسيته 3 المتحدث باسم الزمالك: موضوع ساسي بات صداعا.. عرضنا عليه ما لا يتحمله فريق مصري 4 في ختام 2020.. الأهلي يعلن ضم والتر بواليا من الجونة
قد ينال إعجابك