كلوب غاضبا: مانشستر يونايتد حصل على ركلات جزاء في عامين أكثر مما حصلت عليه خلال 5 سنوات

أبدى يورجن كلوب المدير الفني لليفربول غضبه عن القرارات التحكيمية خلال لقاء فريقه ضد ساوثامبتون وأرجع الهزيمة كذلك إلى سوء قرارات لاعبيه.

وهُزم ليفربول من ساوثامبتون يوم الإثنين بهدف دون رد في ملعب سانت ماري في الجولة 17 من الدوري الإنجليزي.

وقال كلوب عقب المباراة: "قراراتنا في المباراة لم تكن جيدة، من الناحية الكروية ليس لدينا مشاكل مختلفة ولكن علينا إظهار رد فعلنا بنسبة 100%".

وتابع "ساوثامبتون استحق الانتصار، لقد قاتلوا للنهاية".

وواصل المدرب الألماني "أنا قلق من طريقتنا في اللعب وبعض الأشياء لم تعجبني".

وعن التحكيم قال: "مانشستر يونايتد حصل على ركلات جزاء في عامين ونصف أكثر مما حصلت عليه في خمس سنوات ونصف، هل هذا خطأي؟ لا أعلم كيف يحدث ذلك، ولكن هذا ليس عذرا لما حدث ضد ساوثامبتون".

وأردف "ساديو ماني استحق الحصول على ركلة جزاء وكان هناك لمسة يد، ما أقوله ليس عذرا للنتيجة ولكن كان يمكننا الحصول على نقطة حال احتساب أي من الركلتين، الآن علينا إظهار رد فعل".

وتجمد رصيد ليفربول عند 33 نقطة في صدارة الدوري بفارق الأهداف عن ملاحقه مانشستر يونايتد وللأخير لقاء أقل.