هدية من داني إنجز تشعل الصراع على قمة الدوري الإنجليزي.. ساوثامبتون يهزم ليفربول

أشعل نادي إنجز مهاجم ساوثامبتون الصراع على صدارة الدوري الإنجليزي، بعدما قاد فريقه لهزيمة ليفربول بهدف دون رد في الجولة الـ17 من المسابقة.

ورفع ساوثامبتون رصيده إلى النقطة 29 في المركز السادس بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي.

بينما تجمد رصيد ليفربول عند النقطة 33 في الصدارة، بالتساوي مع مانشستر يونايتد صاحب المركز الثاني والذي يتبقى له مباراة مؤجلة.

وبخسارة ليفربول ازداد الصراع على صدارة الدوري الإنجليزي بين كل من مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي وتوتنام وليستر سيتي وإيفرتون.

ليفربول يبتعد بنقطة عن ليستر سيتي صاحب المركز الثالث، وبفارق 4 نقاط عن توتنام صاحب المركز الرابع الذي يتبقى له مباراة مؤجلة.

وبفارق 4 نقاط عن مانشستر سيتي الذي يتبقى له مباراتين مؤجلتين.

وشارك النجم المصري محمد صلاح مع ليفربول في المباراة بالكامل.

وصف المباراة

تقدم ساوثامبتون سريعا في الدقيقة الثانية من المباراة بعد ركلة حرة مباشرة نفذها جيمس وارد براوس وصلت إلى داني إنجز بعد خطأ في إبعاد الكرة من أرنولد، ليضعها في مرمى ليفربول من أعلى الحارس أليسون.

وتلقى ساوثامبتون ضربة بخروج لاعبه موسى دجينيبو مصابا وشارك بدلا منه ناثان تيلا في الدقيقة 32.

وكاد صلاح أن يسجل هدف التعادل في نهاية الشوط الأول بعدما قابل عرضية ساديو ماني بضربة رأسية لكن الكرة مرت أعلى العارضة.

وبدأ ليفربول الشوط الثاني بهجوم قوي في محاولة لإحراز التعادل، وطالب لاعبو الريدز باحتساب ركلة جزاء في الدقيقة 50 بعدما لمست الكرة يد جاك ستيفينز مدافع ساوثامبتون من تسديدة فينالدوم.

لكن الحكم أشار إلى ركلة ركنية بعد مراجعة اللعبة في غرفة الإعادة بالفيديو.

وأجرى يورجن كلوب المدير الفني لليفربول التغيير الأول بنزول شيردان شاكيري بدلا من تشامبرلين في محاولة لتنشيط الهجوم.

وتوغل ماني داخل منطقة الجزاء ووصلت الكرة له أمام المرمى لكنه سدد في جسد الحارس وأهدر فرصة خطيرة للتعادل.

واستمر ضغط ليفربول وسدد الظهير الأيمن أرنولد بقوة من خارج منطقة الجزاء لكن الكرة اصطدمت في قدم صلاح وخرجت بعيدا عن المرمى.

وشارك جيمس ميلنر بدلا من أرنولد في ثاني تغييرات ليفربول.

وكاد ساديو ماني أن يسجل التعادل في الدقيقة الأخيرة من الوقت الضائع بعد ضربة رأسية من ركلة ركنية لكن الكرة مرت أعلى العارضة بسلام على مرمى ساوثامبتون.

لتنتهي المباراة بفوز ساوثامبتون بهدف دون رد.