قائمة بيراميدز - رمضان صبحي والسعيد يقودان الهجوم ضد الاتحاد الليبي

أعلن رودلفو أروابارينا المدير الفني لفريق بيراميدز قائمته لمواجهة الاتحاد الليبي في إياب دور 32 من كأس الكونفدرالية.

وكان بيراميدز قد تغلب على الاتحاد الليبي بهدف دون رد في مباراة الذهاب التي أقيمت على ملعب الإسكندرية.

ويستضيف بيراميدز فريق الاتحاد الليبي على ملعب الدفاع الجوي في السادسة والنصف من مساء الثلاثاء.

وجاءت القائمة كالآتي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي - مهدي سليمان

خط الدفاع: أحمد أيمن منصور - علي جبر - محمد حمدي - أحمد فتحي - ولفريد كانون - عبد الله بكري - أحمد سامي.

خط الوسط: عمر جابر - إيريك تراوري - إسلام عيسى - عمر العيوني - إبراهيم عادل - محمود صابر - عبد الله السعيد - نبيل عماد دونجا - أحمد توفيق - رمضان صبحي.

خط الهجوم: جون أنتوي - محمود وادي - دودو الجباس.