مصدر من الزمالك لـ في الجول: رحيل زيزو مرفوض.. لا نريد التفريط في الركائز الأساسية

الإثنين، 04 يناير 2021 - 23:50

كتب : إبراهيم رمضان

أحمد سيد زيزو - الزمالك - وادي دجلة

يرفض الزمالك رحيل لاعب الفريق أحمد سيد "زيزو" خلال الانتقالات الشتوية الجارية مهما كانت المغريات.

أحمد سيد زيزو

النادي : الزمالك

الزمالك

وقال مصدر من الزمالك –طلب عدم ذكر اسمه- لـFilGoal.com: "نرفض رحيل زيزو في يناير بشكل قاطع".

وواصل "مهما كانت العروض أو المغريات من الصعب التفريط في أحد الركائز الأساسية دون وجود بديل".

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وتابع "الزمالك قراره قاطع في هذا الأمر خاصة أن زيزو تعاقده ممتد مع النادي".

ويمتد تعاقد زيزو مع الزمالك حتى صيف عام 2022.

وكان نادر شوقي وكيل اللاعبين أعلن عبر قناة "أون تايم سبورتس" عن وجود عرض إماراتي ضخم لزيزو وأكد أنه يمثل النادي.

وأضاف "هناك عرض إماراتي ضخم لزيزو وجلسة في الأيام المقبلة ستجمعنا بإدارة النادي".

وتابع "العرض المادي من الصعب أن يساويه الزمالك، وأنا أمثل النادي الإماراتي في ذلك الجانب".

وكشف FilGoal.com في وقت سابق عن اجتماع بين لجنة الكرة في الزمالك وإدارة النادي لتعديل عقد زيزو وعبد الله جمعة ومحمد أبو جبل.

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