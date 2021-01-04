بيراميدز يعلن سلبية مسحة لاعبيه قبل مواجهة الاتحاد الليبي

الإثنين، 04 يناير 2021 - 21:44

كتب : FilGoal

بيراميدز ضد الاتحاد الليبي

أعلن نادي بيراميدز سلبية مسحة لاعبيه بالكامل استعدادا لمواجهة الاتحاد الليبي في بطولة الكونفدرالية.

ويلعب نادي بيراميدز أمام الاتحاد الليبي في السادسة والنصف من مساء الثلاثاء على ملعب الدفاع الجوي في إياب دور 32 من كأس الكونفدرالية.

وكشف محمد صلاح مدير فريق الكرة بنادي بيراميدز عن سلبية المسحة التي خضع لها اللاعبين بالكامل.

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وكان بيراميدز قد تغلب على الاتحاد الليبي في مباراة الذهاب على ملعب الإسكندرية بهدف دون رد سجله جون أنتوي.

وفي حال تأهل فريق بيراميدز ينتظر قرعة دور الـ 32 الثاني بعد انضمام الأندية الخاسرة من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويلعب فريق الاتحاد الليبي مبارياته في مصر بسبب الظروف السياسية في بلاده.

بيراميدز الكونفدرالية
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