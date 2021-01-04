انتهت - ساوثامبتون (1)-(0) ليفربول.. خسارة جديدة للريدز

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة ساوثامبتون ضد ليفربول في الجولة الـ17 من الدوري الإنجليزي.

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نهاية المباراة بفوز ساوثامبتون بهدف دون رد

ق 77: تسديدة قوية من أرنولد تصطدم بقدم صلاح وتخرج بعيدا

ق 58: هجمة خطيرة من ماني ويهدر فرصة التعادل

ق 55: خروج تشامبرلين ونزول شاكيري

ق 50: مطالبات بركلة جزاء لليفربول بعدما لمست الكرة يد مدافع ساوثامبتون جاك ستيفنز من تسديدة فينالدوم

ق 47: رأسية خطيرة من صلاح تمر أعلى العارضة بعد عرضية من ماني

ق 32: خروج موسى دجينيبو ونزول تيلا في تبديل أول اضطراري لساوثامبتون

ق 2: جووووووول داني إنجز والهدف الأول

انطلاق المباراة