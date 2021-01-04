تشكيل ليفربول - تياجو أساسي ضد ساوثامبتون وصلاح يقود الهجوم

الإثنين، 04 يناير 2021 - 21:06

كتب : FilGoal

محمد صلاح ضد توتنام

عاد تياجو ألكانتارا لاعب وسط ليفربول للظهور أساسيا في تشكيل فريقه في مواجهة ساوثامبتون.

ويلعب ليفربول ضد ساوثامبتون في الجولة الـ17 من الدوري الإنجليزي.

ويقود النجم المصري محمد صلاح هجوم ليفربول، جوار الثنائي ساديو ماني وروبيرتو فيرمينو.

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بينما يلعب القائد جوردان هيندرسون في مركز قلب الدفاع جوار فابينيو.

وجاء تشكيل ليفربول كالآتي:

المرمى: أليسون.

الدفاع: أرنولد – فابينيو – هيندرسون – روبيرتسون.

الوسط: تياجو ألكانتارا – جورجينيو فينالدوم – تشامبرلين.

الهجوم: محمد صلاح – فيرمينو – ماني.

ليفربول يتصدر الدوري الإنجليزي برصيد 33 نقطة، بينما يحتل ساوثامبتون المركز التاسع بـ26 نقطة.

ليفربول محمد صلاح الدوري الإنجليزي
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