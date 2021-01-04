أون تايم سبورتس تحصل على حقوق مواجهة الأهلي وسونيديب

الإثنين، 04 يناير 2021 - 19:46

كتب : FilGoal

الأهلي - سونيديب

حصلت قناة أون تايم سبورتس على حقوق بث مواجهة الأهلي أمام سونيديب بطل النيجر.

ويستضيف الأهلي فريق سونيديب في السابعة من مساء غد الثلاثاء في إياب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وكان الأهلي قد تغلب على سونيديب بهدف دون رد في مباراة الذهاب التي أقيمت في النيجر.

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وسجل المالي أليو ديانج هدف مباراة الذهاب الوحيد ليضع الأهلي قدما في دور المجموعات.

ويستعيد الأهلي الرباعي محمود كهربا ومحمد مجدي أفشة وأكرم توفيق بعد تعافيهم من فيروس كورونا.

كما استعاد الأهلي طاهر محمد طاهر بعد تعافيه من كدمة قوية في الضلوع.

دوري أبطال إفريقيا الأهلي سونيديب
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