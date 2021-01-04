في الجول يكشف سبب استبعاد محمد الشناوي من لقاء سونيديب

ظهرت قائمة الأهلي للقاء سونيديب في إياب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا وخلت من اسم قائد الفريق محمد الشناوي فما هو السبب؟

محمد الشناوي النادي : الأهلي الأهلي

حسبما علم FilGoal.com فإن قرار استبعاد الشناوي من قائمة المباراة جاء لإراحته وليس لوجود إصابة.

وخاض الشناوي مع الأهلي خلال الموسم خمس مباريات لم يستقبل فيهم سوى هدفا وحيدا في كل البطولات.

وشهدت قائمة الأهلي في حراسة المرمى تواجد علي لطفي ومصطفى شوبير والحارس الشاب حمزة علاء.

ويستضيف المارد الأحمر منافسه سونيديب غدا الثلاثاء في ملعبه الاهلي WE السلام.

وكان الأهلي فاز في لقاء الذهاب في النيجر بهدف دون رد سجله أليو ديانج.

وشهدت قائمة الأهلي عودة محمدي مجدي "أفشة" ومحمود عبد المنعم "كهربا" عقب شفائهم من فيروس كورونا.

بالإضافة لطاهر محمد طاهر بعد شفائه من الإصابة التي ألمت به بكدمة في الضلوع.