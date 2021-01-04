في الجول يكشف سبب استبعاد محمد الشناوي من لقاء سونيديب

الإثنين، 04 يناير 2021 - 18:48

كتب : أحمد الخولي

محمد الشناوي - موسيماني - الأهلي - طلائع الجيش

ظهرت قائمة الأهلي للقاء سونيديب في إياب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا وخلت من اسم قائد الفريق محمد الشناوي فما هو السبب؟

محمد الشناوي

النادي : الأهلي

الأهلي

حسبما علم FilGoal.com فإن قرار استبعاد الشناوي من قائمة المباراة جاء لإراحته وليس لوجود إصابة.

وخاض الشناوي مع الأهلي خلال الموسم خمس مباريات لم يستقبل فيهم سوى هدفا وحيدا في كل البطولات.

أخبار متعلقة
قائمة الأهلي - غياب الشناوي أمام سونيديب.. وعودة أفشة وكهربا وطاهر مران الإسماعيلي - بابل جاهز لمواجهة الرجاء المغربي.. ومحاولات لتجهيز عبد الرحمن مجدي كوميك بوك في الجول – رسالة وداع حقيقية إلى مارادونا

وشهدت قائمة الأهلي في حراسة المرمى تواجد علي لطفي ومصطفى شوبير والحارس الشاب حمزة علاء.

ويستضيف المارد الأحمر منافسه سونيديب غدا الثلاثاء في ملعبه الاهلي WE السلام.

وكان الأهلي فاز في لقاء الذهاب في النيجر بهدف دون رد سجله أليو ديانج.

وشهدت قائمة الأهلي عودة محمدي مجدي "أفشة" ومحمود عبد المنعم "كهربا" عقب شفائهم من فيروس كورونا.

بالإضافة لطاهر محمد طاهر بعد شفائه من الإصابة التي ألمت به بكدمة في الضلوع.

محمد الشناوي الأهلي في إفريقيا
نرشح لكم
أخر الأخبار
وردة يقود فولوس لاستعادة الانتصارات في ظهوره الأخير قبل العودة لـ باوك 8 ثاتيه | المحترفون
ذا أثليتك – أخبار مُزيفة ومهارات عبر "يوتيوب".. كيف أثرت مواقع التواصل الاجتماعي على الانتقالات 15 دقيقة | أوروبا
مدير البطولة العربية: تحديد موعد النهائي بعد مواجهة الإسماعيلي والرجاء 42 دقيقة | الوطن العربي
في الجول يكشف سبب استبعاد محمد الشناوي من لقاء سونيديب 49 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
فوتبول إيطاليا: إنتر ويوفنتوس يتصارعان لضم بيللي ساعة | الدوري الإيطالي
مران الإسماعيلي - بابل جاهز لمواجهة الرجاء المغربي.. ومحاولات لتجهيز عبد الرحمن مجدي ساعة | الدوري المصري
قائمة الأهلي - غياب الشناوي أمام سونيديب.. وعودة أفشة وكهربا وطاهر ساعة | دوري أبطال إفريقيا
كوميك بوك في الجول – رسالة وداع حقيقية إلى مارادونا ساعة | حكايات في الجول
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 والتر بواليا.. هدّاف يُسجل من "نصف فرصة لديه عيب وحيد" 2 صفقة الأهلي الجديدة.. اسمه ليس والتر بواليا وجدل حول جنسيته 3 قبل اقتحام إبراهيم للمؤتمر.. حسام حسن: أين الاحترام في الدوري؟ لا تقيموا قرعة بعد ذلك 4 خبر في الجول – الأشعة تثبت سلامة طاهر محمد طاهر وتوضح مدى الإصابة
قد ينال إعجابك