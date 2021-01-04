قائمة الأهلي - غياب الشناوي أمام سونيديب.. وعودة أفشة وكهربا وطاهر

الإثنين، 04 يناير 2021 - 17:57

كتب : حسام نور الدين

أفشة - طلائع الجيش - الأهلي

استبعد الجهاز الفني للأهلي بقيادة بيتسو موسيماني، حارس المرمى محمد الشناوي من مواجهة سونيديب بطل النيجير.

ويلعب الأهلي غدا الثلاثاء، ضد سونيديب بطل النيجير في إياب دور الـ32 لدوري أبطال إفريقيا.

وعاد لقائمة الأهلي كل من محمد مجدي "أفشة" ومحمود كهربا وأكرم توفيق بعد تعافيهم من فيروس كورونا.

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كما عاد طاهر محمد طاهر بعد تعافيه من الإصابة بكدمة في الصدر التي تعرض لها خلال مواجهة الاتحاد السكندري في الدوري.

وجاءت قائمة الأهلي كالآتي:

المرمى: علي لطفي – مصطفى شوبير – حمزة علاء.

الدفاع: أحمد رمضان بيكهام – محمد شكري – سعد سمير – ياسر إبراهيم – بدر بانون – علي معلول – أيمن أشرف.

الوسط: حمدي فتحي – أليو ديانج - أحمد نبيل كوكا – وليد سليمان – طاهر محمد طاهر – محمد مجدي "أفشة" – أكرم توفيق.

الهجوم: محمود عبد المنعم "كهربا" – صلاح محسن – محمد شريف – أحمد ياسر ريان.

وفاز الأهلي في مباراة الذهاب بهدف دون رد سجله أليو ديانج.

الأهلي أفشة سونيديب دوري أبطال إفريقيا
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