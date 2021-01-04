بعد انتقاد كونتي.. لاعب ميلان السابق: فيدال يعاني بدنيا

الإثنين، 04 يناير 2021 - 16:30

كتب : محرر في الجول

فيدال

انتقد أليساندرو كوستاكورتا مدافع ميلان السابق، أرتورو فيدال لاعب وسط إنتر بعدما ارتكب ركلة جزاء ضد كروتوني في الدوري الإيطالي.

إنتر سحق كروتوني بنتيجة 6-2 في الجولة 15 للدوري الإيطالي، في المباراة التي انتهى شوطها الأول 2-2، حيث تسبب فيدال في ركلة جزاء للضيوف سجلوا منها التعادل قبل أن يُستبدل بين شوطي المباراة.

انتقاد كوستاكورتا جاء بعد هجوم أنطونيو كونتي على فيدال عقب المباراة، حيث قال أنه لن يسمح باللاعب التشيلي بالتهاون في مران الفريق. (طالع التفاصيل)

أخبار متعلقة
بهاتريك مارتينيز و6 أهداف.. إنتر يكتسح كروتوني ويواصل الضغط على ميلان اجتماع بين كونتي وإنتر من أجل صفقة تبادلية مع سان جيرمان تقرير: أتليتكو يستهدف استعارة ألونسو في يناير.. ومنافسة من إنتر

وقال كوستاكورتا بعد المباراة: "أعتقد أنه ليس لائقا على المستوى البدني، ما حدث يفسر ذلك".

وواصل "بعمر الـ33 يشعر أنه بخير (جسديا) لكن في الحقيقة فهو لم يستطع الوصول للكرة في الوقت المناسب".

وأتم "لم أقم بهذا النوع من العرقلة حين كنت في سنه؛ لأني أدركت ذلك".

ويعد كوستاكورتا من أبرز مدافعي ميلان، حيث لعب للفريق من عام 1985 وحتى 2007، وفاز مع الفريق بـ7 ألقاب للدوري الإيطالي و5 ألقاب لدوري أبطال أوروبا.

وانتقل فيدال لإنتر مطلع الموسم الحالي قادما من برشلونة في صفقة انتقال حر.

وشارك فيدال في 17 مباراة في كل المسابقات ولم يسجل أي أهداف لكنه صنع هدفين فقط.

ويحتل إنتر المركز الثاني في ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 36 نقطة بفارق نقطة عن ميلان المتصدر.

الدوري الإيطالي إنتر آرتورو فيدال
نرشح لكم
أخر الأخبار
فوتبول إيطاليا: إنتر ويوفنتوس يتصارعان لضم بيللي 10 دقيقة | الدوري الإيطالي
مران الإسماعيلي - بابل جاهز لمواجهة الرجاء المغربي.. ومحاولات لتجهيز عبد الرحمن مجدي 19 دقيقة | الدوري المصري
قائمة الأهلي - غياب الشناوي أمام سونيديب.. وعودة أفشة وكهربا وطاهر 35 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
كوميك بوك في الجول – رسالة وداع حقيقية إلى مارادونا 40 دقيقة | حكايات في الجول
أيمن يونس: لا أتدخل في عمل الجهاز الفني وباتشيكو له كافة الصلاحيات الفنية 51 دقيقة | الدوري المصري
البدري: اللجنة الثلاثية وعدت بتوفير كل الإمكانيات المتاحة لخدمة المنتخب 52 دقيقة | منتخب مصر
عبد الحليم علي: محمود علاء جاهز لمواجهة طلائع الجيش.. وهدفنا صدارة الدوري ساعة | الدوري المصري
اللجنة الثلاثية تجتمع مع حسام البدري ساعة | منتخب مصر
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 والتر بواليا.. هدّاف يُسجل من "نصف فرصة لديه عيب وحيد" 2 صفقة الأهلي الجديدة.. اسمه ليس والتر بواليا وجدل حول جنسيته 3 قبل اقتحام إبراهيم للمؤتمر.. حسام حسن: أين الاحترام في الدوري؟ لا تقيموا قرعة بعد ذلك 4 خبر في الجول – الأشعة تثبت سلامة طاهر محمد طاهر وتوضح مدى الإصابة
قد ينال إعجابك