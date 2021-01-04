بعد انتقاد كونتي.. لاعب ميلان السابق: فيدال يعاني بدنيا

انتقد أليساندرو كوستاكورتا مدافع ميلان السابق، أرتورو فيدال لاعب وسط إنتر بعدما ارتكب ركلة جزاء ضد كروتوني في الدوري الإيطالي.

إنتر سحق كروتوني بنتيجة 6-2 في الجولة 15 للدوري الإيطالي، في المباراة التي انتهى شوطها الأول 2-2، حيث تسبب فيدال في ركلة جزاء للضيوف سجلوا منها التعادل قبل أن يُستبدل بين شوطي المباراة.

انتقاد كوستاكورتا جاء بعد هجوم أنطونيو كونتي على فيدال عقب المباراة، حيث قال أنه لن يسمح باللاعب التشيلي بالتهاون في مران الفريق. (طالع التفاصيل)

وقال كوستاكورتا بعد المباراة: "أعتقد أنه ليس لائقا على المستوى البدني، ما حدث يفسر ذلك".

وواصل "بعمر الـ33 يشعر أنه بخير (جسديا) لكن في الحقيقة فهو لم يستطع الوصول للكرة في الوقت المناسب".

وأتم "لم أقم بهذا النوع من العرقلة حين كنت في سنه؛ لأني أدركت ذلك".

ويعد كوستاكورتا من أبرز مدافعي ميلان، حيث لعب للفريق من عام 1985 وحتى 2007، وفاز مع الفريق بـ7 ألقاب للدوري الإيطالي و5 ألقاب لدوري أبطال أوروبا.

وانتقل فيدال لإنتر مطلع الموسم الحالي قادما من برشلونة في صفقة انتقال حر.

وشارك فيدال في 17 مباراة في كل المسابقات ولم يسجل أي أهداف لكنه صنع هدفين فقط.

ويحتل إنتر المركز الثاني في ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 36 نقطة بفارق نقطة عن ميلان المتصدر.