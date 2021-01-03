كونتي: لن يُسمح لفيدال بالاستعراض في المران.. ولوكاكو غادر للإصابة

الأحد، 03 يناير 2021 - 16:48

كتب : محرر في الجول

كونتي

انتقد أنطونيو كونتي المدير الفني لإنتر، أرتورو فيدال لاعب وسط الفريق بعد مباراة كروتوني في الدوري الإيطالي.

إنتر اكتسح كروتوني بنتيجة 6-2 في الجولة 15 للدوري الإيطالي ليتصدر بشكل مؤقت حتى مباراة ميلان وبينفينتو. (طالع التفاصيل)

وقال كونتي لـ "سكاي إيطاليا" بعد اللقاء: "قدمنا مباراة رائعة اليوم، شعرت أننا قمنا بالأمر بالطريقة الصحيحة لأننا بدأنا المباراة بحدة".

وعن خروج روميلو لوكاكو من المباراة، قال: "غادر بسبب إصابة في عضلات الفخذ. سنرى إذا كانت مشاركته ضد سامبدوريا –بالجولة المقبلة- بها مخاطرة أم لا".

وعن كونتي خروج أرتورو فيدال بين شوطي المباراة، وقال: "عليه أن يعمل أكثر لأن لا أحد يضمن مكانا أساسيا في هذا الفريق، عليه أن يثبت قدرته على اللعب ويقدم أداء أفضل مما يقدمه الآن".

وفسر "حين أقول يعمل بشكل أفضل أقصد العديد من الجوانب، والتي لا يستطيع إنتر أن يتحمّلها. هو يعلم ذلك ويعلم أن عليه التدرّب بشكل أقوى. في الفرق الكبرى يمكنك أن تستخدم المران للاستعراض والمرح لكن هذه لا يحدَث هُنا".

وأشاد كونتي بـ ستيفانو سينسي لاعب وسط الفريق "سعداء لأنه عاد (من الإصابة) كان متواجدا لـ7 مباريات فقط في الموسم الماضي".

وأشاد بأشرف حكيمي الذي سجل هدفا، وقال: "يتطور في الجانب الدفاعي بشكل عظيم. حين آتى كان يركز أكثر على الهجوم لكننا شرحنا له أهمية ظهيري الجنب في الدفاع".

إنتر آرتورو فيدال أنطونيو كونتي الدوري الإيطالي
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