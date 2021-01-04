دي بروين: أظهرنا قدرتنا على إسقاط الكبار

الإثنين، 04 يناير 2021 - 16:26

كتب : FilGoal

تشيلسي - مانشستر سيتي

يرى كيفن دي بروين لاعب وسط مانشستر سيتي أن فريقه أظهر قدرته على إسقاط كبار الدوري الإنجليزي حين دك شباك تشيلسي بثلاثية.

انتصر سيتي على تشيلسي بنتيجة 3-1 على في قمة الجولة 17 من الدوري الإنجليزي ملعب ستامفورد بريدج.

دي بروين قال في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "الفارق في مباراة تشيلسي عن باقي المباريات هو أنه عندما سنحت لنا الفرص سجلنا منها".

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وأضاف "أعتقد أن السنوات التي كنا فيها أبطالا كنا نفوز فيها بهذه المباريات الكبيرة".

وأكمل "العام الماضي وهذا الموسم لعبنا بعض المباريات الجيدة لكننا لم نفز بها، لذا أعتقد أننا أظهرنا أمام تشيلسي أنه يمكننا الفوز على كبار الدوري الإنجليزي".

وتابع النجم البلجيكي "نحن نخوض معركة شاقة ولكننا نقترب أكثر وهذا هو الشيء الوحيد الذي يمكننا القيام به الآن".

ومع استمرار كل من جابرييل جيسوس وسيرجيو أجويرو في طريق التعافي، تم استخدام دي بروين في مركز المهاجم الوهمي ضد تشيلسي.

وعلق كيفن على ذلك بقوله "الأمر كان غريبا بعض الشيء في البداية".

دي بروين سجل هدفا وصنع هدف فيل فودين الثاني.

وأتم "لقد لعبت في هذا المركز عدة مرات في مسيرتي، والمدرب طلب مني القيام بهذا العمل لذا حاولت أن أفعل ذلك بأفضل شكل ممكن ومن الجيد أننا فزنا بالمباراة بهذه الطريقة".

وارتقى مانشستر سيتي بعد هذا الفوز إلى المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 29 نقطة، ويتبقى له مباراتين مؤجلتين.

وإذا حقق مانشستر سيتي الفوز في المباراتين سيصل إلى النقطة 35 ليصارع ليفربول ومانشستر يونايتد أصحاب الصدارة.

بينما تجمد رصيد تشيلسي بعد تلقيه الهزيمة الخامسة هذا الموسم عند النقطة 26 في المركز الثامن.

كيفن دي بروين مانشستر سيتي تشيلسي
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