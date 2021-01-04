ريكورد: الهلال السعودي يرغب في ضم كوستا بعقد قيمته 17 مليون يورو

الإثنين، 04 يناير 2021 - 15:58

كتب : FilGoal

هل ينضم دييجو كوستا إلى الهلال السعودي؟

أبدى نادي الهلال السعودي رغبته في ضم دييجو كوستا مهاجم أتليتكو مدريد السابق، خلال سوق الانتقالات الشتوية الجارية، وذلك وفقا لتقرير نشرته صحيفة "ريكورد" البرتغالية.

وقال التقرير إن النادي سأل عن إمكانية ضم اللاعب صاحب الـ32 عاما، مع عرض عقد يمتد لعامين ونصف العام، بقيمة 17 مليون يورو، وأشارت الصحيفة إلى أن ذلك العرض سيتم تقديمه قريبا.

وألمحت الصحيفة إلى أن نادي الهلال حاول أيضا ضم أليكس تيشيرا مهاجم جيانجسو صانينج الصيني السابق والذي انتهى تعاقده مع فريقه.

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وأشار التقرير إلى أن الهلال يركز حاليا على ضم كوستا رغم أن تيشيرا كان خياره الأول.

وارتدى كوستا القميص الأحمر والأبيض لأول مرة في 2010 بعدما انتقل من ريال بلد الوليد، وفي ولايته الأولى مع أتليتكو شارك في 135 مباراة وسجل 64 هدفا.

رحل إلى تشيلسي في 2014 ثم عاد لأتليتكو في يناير 2018، وفي ولايته الثانية شارك في 81 مباراة وسجل 19 هدفا.

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