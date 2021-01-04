ألاردايس يوضح تأثير خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي على وست بروميتش ألبيون

كشف سام ألاردايس المدير الفني لفريق وست بروميتش ألبيون أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي تسبب في منع فريقه من إجراء تعاقدات في فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

الممكلة المتحدة ومنذ يوم 1 يناير 2021 الماضي، انفصلت عن الاتحاد الأوروبي؛ لتصبح قوانين العمل مختلفة في بريطانيا عن باقي دول أوروبا، وهو ما أثر بالسلب على إمكانية استخراج أوراق العمل بالنسبة للاعبين.

وقال ألاردايس في تصريحات نقلها موقع الراديو والتليفزيون الإيرلندي: "لقد وجدت 3 لاعبين بإمكانهم اللعب مع الفريق لكن لا يسمح لهم بذلك (بسبب الانفصال) يا للعار".

وأوضح "بسبب اللوائح الجديدة المتعلقة باستخراج التصريح لم يتمكنوا من القدوم إلى هذا البلد. لكن في السابق كان يُمكن لهم. الآن يجب علي أن أنظر (للاعبي) واسأل: هل هو مؤهل (لدخول بريطانيا)؟".

وواصل "هذا جعل الحياة أكثر صعوبة. ليس الوباء ولكن تغيير القواعد بسبب الخروج من الاتحاد الأوروبي".

وتابع "سنفعل ما بوسعنا. إيجاد لاعب في فترة جائحة كورونا يجعل سوق الانتقالات هذا هو الأصعب في حياتي".

خروج بريطانيا جعل الحصول على تصريح عمل للاعبي كرة القدم أصعب، فكلما كان اللاعب يلعب لمنتخب بلاده بصفة مستمرة وأساسي مع ناديه كان الحصول على التصريح أسهل.

واستطرد "احترم كل لاعبي فريقي، هم يتدربون بأفضل طاقة لديهم، لكني أريد تحسين جودة الفريق".

وأتم "أي لاعب سيأتي يجب أن يكون أفضل مما نمتلك وأن ينصهر سريعا مع الفريق".

وخسر وست بروميتش ألبيون من أرسنال بنتيجة 4-0 في الجولة 17 للدوري الإنجليزي.

ويحتل الفريق المركز الـ19 في الدوري برصيد 8 نقاط، ويبتعد عن مراكز البقاء بـ6 نقاط، حيث يتواجد برايتون في المركز الـ17 برصيد 14 نقطة.

وتولى ألاردايس تدريب الفريق بعد رحيل سلافن بيليتش الذي تمت إقالته بعد 13 جولة.