مانشستر يونايتد يعلن تعيين فليتشر ضمن الجهاز الفني للفريق الأول

الإثنين، 04 يناير 2021 - 15:01

كتب : FilGoal

دارين فليتشر

أعلن نادي مانشستر يونايتد انضمام دارين فليتشر نجم وسط ميدانه السابق، للطاقم التدريبي للفريق الأول بقيادة أولي جونار سولشاير.

وقال بيان النادي: "فليتشر الذي عمل منذ أكتوبر الماضي كمدرب لفريق تحت 16 عاما، سينضم كمدرب بدوام كامل مع الفريق الأول".

وصرح أولي جونار سولشاير مدرب يونايتد قائلا: "دارين لديه الحمض النووي الخاص بمانشستر يونايتد، يجري في عروقه، وهو يعرف بالظبط ما يتطلبه الأمر لكي تكون لاعبا لمانشستر يونايتد".

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وواصل "إنه في بداية مسيرته التدريبية، وخبرته الكبيرة داخل وخارج الملعب وعقلية الفوز والتزامه وعمله الجاد سيكونون إضافة رائعة للطاقم التدريبي".

فيما صرح فليتشر: "أشعر بسعادة كبيرة للعودة إلى الفريق كمدرب، أتطلع لاتخاذ خطوتي التالية في مسيرتي التدريبية بالعمل مع أولي وطاقمه".

فليتشر قضى مع مانشستر يونايتد 20 عاما منذ أن كان صغيرا مع الفريق في 1995 وحتى نهاية مسيرته مع الشياطين الحمر في 2015 وانضمامه إلى وست بروميتش ألبيون.

وحصد فليتشر مع يونايتد لقب الدوري 5 مرات وكأس الاتحاد الإنجليزي مرة وكأس الرابطة مرة والدرع الخيرية 4 مرات ودوري الأبطال مرتين وكأس العالم للأندية مرة.

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