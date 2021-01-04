فودين: عبقرية جوارديولا تظهر في المباريات الكبيرة

يؤمن فيل فودين لاعب مانشستر سيتي بأن عبقرية مدربه بيب جوارديولا تظهر دائما في المباريات الكبيرة.

انتصر سيتي على تشيلسي بنتيجة 3-1 على في قمة الجولة 17 من الدوري الإنجليزي ملعب ستامفورد بريدج.

وقال فودين في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "جوارديولا لديه دائما تكتيكات رائعة في المباريات الكبيرة مثل لقاء تشيلسي".

وأضاف "إنه عبقري في مثل هذه المباريات، ويمكنك أن تقول إننا لعبنا بالطريقة الصحيحة".

وشدد "نفذنا الضغط العالي، وقمنا بتوسعة الملعب، واعتمدنا على الأجنحة، لقد فعلنا كل شيء بطريقة جيدة".

وتابع "رياض محرز كان على مقاعد البدلاء أمام تشيلسي وكان بإمكانه اللعب بسهولة، هناك لاعبون رائعون في هذا الفريق وعلي أن أبذل قصارى جهدي في كل مرة تسنح لي الفرصة".

فودين سجل هدفا في شباك تشيلسي وصنع مثله.

وأتم "الفوز يمنحك الثقة ويمنح الجميع الثقة في غرفة تغيير الملابس ونريد فقط الاستمرار في التقدم الآن واللعب بهذه الطريقة كثيرا".

وارتقى مانشستر سيتي بعد هذا الفوز إلى المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 29 نقطة، ويتبقى له مباراتين مؤجلتين.

وإذا حقق مانشستر سيتي الفوز في المباراتين سيصل إلى النقطة 35 ليصارع ليفربول ومانشستر يونايتد أصحاب الصدارة.

بينما تجمد رصيد تشيلسي بعد تلقيه الهزيمة الخامسة هذا الموسم عند النقطة 26 في المركز الثامن.