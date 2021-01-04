الأهلي يعلن سلبية مسحة أكرم وأفشة وكهربا وهاني وإعادة فحص السولية

أعلن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي سليبة مسحة الرباعي محمد هاني ومحمد مجدي "أفشة" ومحمود عبد المنعم "كهربا" وأكرم توفيق للكشف عن فيروس كورونا "كوفيد 19" ومن ثم تعافيه.

وقال عبد الحفيظ: "الرباعي خضع لعينة يوم الأحد وتبين سلبيتها اليوم، وبات جاهزا للمشاركة في التدريبات الجماعية اليوم، وذلك بعد التأكد من تعافيه من فيروس كورونا".

وواصل عبد الحفيظ "السولية سيخضع لمسحة طبية جديدة مساء الإثنين لمعرفة مدى تعافيه".

وتابع "سيتحدد في ضوء المسحة إمكانية عودته إلى التدريبات من عدمها، لكنه سيعود فور التأكد من تعافيه نهائيا".

وأعلن الأهلي إيجابية مسحة محمود كهربا ومروان محسن وأكرم توفيق ومحمد هاني يوم 31 ديسمبر الماضي.

وغاب عمرو السولية بدوره عن المواجهات خلال الفترة الماضية بسبب عدم تعافيه من الفيروس.

ويستعد الأهلي لمواجهة سونيديب في إياب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا الإثنين في السابعة مساء، وكان الأهلي قد فاز بهدف في الذهاب.