جوارديولا: دي بروين يمكنه اللعب كمهاجم وهمي ببراعة

يؤمن بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي بأن نجمه كيفن دي بروين يمكنه اللعب في أي مركز هجومي بكل براعة.

انتصر سيتي على تشيلسي بنتيجة 3-1 على في قمة الجولة 17 من الدوري الإنجليزي ملعب ستامفورد بريدج.

وقال جوارديولا في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "كيفن يمكنه أن يلعب في العديد من المراكز بسبب الطريقة التي كان يتدرب بها".

وأضاف "لقد قام دي بروين بعمل جيد حقا، يمكنه اللعب في هذا المركز ببراعة، ليس هناك شك حول هذا الموضوع".

وتابع "يملك كل الطاقة للركض من الخلف، فهو يمكنه اللعب كجناح، واللعب كلاعب خط وسط مهاجم".

وأتم "نحن نتحدث عن كيفن دي بروين، ولذلك كلمات الإشادة ليست ضرورية".

ومع عزل جابرييل جيسوس بسبب إصابته بفيروس كورونا، ما زال جوارديولا يدير دقائق سيرجيو أجويرو بعناية، حيث بدأ دي بروين كمهاجم وهمي أمام البلوز.

دي بروين سجل هدفا وصنع هدف فيل فودين الثاني.

وارتقى مانشستر سيتي بعد هذا الفوز إلى المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 29 نقطة، ويتبقى له مباراتين مؤجلتين.

وإذا حقق مانشستر سيتي الفوز في المباراتين سيصل إلى النقطة 35 ليصراع ليفربول ومانشستر يونايتد أصحاب الصدارة.

بينما تجمد رصيد تشيلسي بعد تلقيه الهزيمة الخامسة هذا الموسم عند النقطة 26 في المركز الثامن.