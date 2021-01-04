دايلي ميل: ساليبا يجري الكشف الطبي تمهيدا لانتقاله لنيس

الإثنين، 04 يناير 2021 - 11:52

كتب : محرر في الجول

ويليام ساليبا - أرسنال

اقترب ويليام ساليبا مدافع أرسنال من الانتقال إلى صفوف نيس على سبيل الإعارة في فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن ساليبا سيجري الكشف الطبي اليوم الاثنين، قبل توقيع عقود الإعارة للفريق الفرنسي.

المدافع الفرنسي الشاب كان قد انتقل لأرسنال في فترة الانتقالات الصيفية لموسم 2019-2020 من سانت إتيان، لكنه لعب الموسم بأكمله على سبيل الإعارة قبل أن يعود لأرسنال مطلع موسم 2020-2021.

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ساليبا (19 عاما) لم ينجح في الحصول على ثقة المدرب ميكيل أرتيتا، فلم يشارك في أي مباراة مع الفريق الأول لأرسنال في الموسم الجاري.

وأرجع أرتيتا عدم مشاركته لحاجة ساليبا للتطوير في بعض الجوانب.

واكتفى ساليبا بالمشاركة في 8 مباريات فقط مع رديف أرسنال دون 23 عاما.

وكان ساليبا قد شارك مع الفريق الأول لسانت إتيان في 19 مباراة قبل انتقاله لأرسنال، بينما شارك في 15 مباراة فقط في الموسم الذي أُعير فيه.

ورغم أصول ساليبا الكاميرونية إلا أنه مَثل منتخبات فرنسا للناشئين والشباب.

أرسنال
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