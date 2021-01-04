كين يدافع عن لامبارد: تشيلسي لا يعرف الصبر على المدربين

الإثنين، 04 يناير 2021 - 10:56

كتب : محرر في الجول

فرانك لامبارد - تشيلسي

دافع روي كين لاعب مانشستر يونايتد السابق عن فرانك لامبارد المدير الفني لتشيلسي بعد تراجع نتائج الفريق في الفترة الأخيرة.

وخسر تشيلسي بثلاثية دون رد في الجولة 17 للدوري الإنجليزي الممتاز ليكون الفريق قد حقق فوزا وحيدا في أخر 6 جولات.

وقال كين في تحليله للمباراة: "لا أعتقد أنهم في تشيلسي يعرفون مصطلح (الصبر) خصوصا بالنسبة للمدربين. لامبارد لم يحظَ بالوقت الكافي خصوصا مع الضغط الكبير الواقع عليه بسبب الأموال التي دُفعت".

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وأضاف لشبكة "سكاي سبورتس" البريطانية: "تشيلسي لا يمنح الوقت للمدربين. هذا أمر متوارث في الحمض النووي للفريق".

وواصل عن لامبارد "لا يزال يتأقلهم و في الـ42 من عمره. أما (يورجن) كلوب فقد جاء من دورتموند وكان قد حقق البطولات معهم، بينما (لامبارد) يقف ضد الجميع وحده، لننظر لبيب جوارديولا وكارلو أنشيلوتي وجوزيه مورينيو، هؤلاء لديهم سير ذاتية".

وأكد "لامبارد يحتاج للوقت الذى حظى به كلوب مع ليفربول".

وعن اللاعبين الجدد، قال: "الفريق لم يعد أقوى بعد من الموسم الماضي".

وأتم "اللاعبون لا يركضون للخلف (في إشارة لعدم الدفاع)، لامبارد سيركز على هذا الأمر. هناك نقص في الطاقة، نقص في الالتحامات وهذا مصدر قلق كبير بالنسبة لي".

وتعاقد تشيلسي مع كاي هافرتز وتيمو فيرنر وحكيم زياش وبن تشيلويل وتياجو سيلفا وإدوارد ميندي في فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

ويحتل تشيلسي المركز الثامن برصيد 26 نقطة من 17 مباراة.

تشيلسي
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