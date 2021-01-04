مواعيد مباريات الإثنين 4 يناير 2021.. ساوثامبتون ضد ليفربول واتحاد جدة يواجه الشباب

يواجه فريق ساوثامبتون ضيفه ليفربول ضمن منافسات الجولة الـ17 من الدوري الإنجليزي الممتاز في العاشرة مساء، ويذاع اللقاء على قناتي "بي إن سبورتس 1 و2".

ويستضيف فالنسيا نظيره قادش في العاشرة مساء ضمن منافسات الجولة الـ17 من الدوري الإسباني، ويذاع اللقاء على قناة "بي إن سبورتس 3".

ويحل الشباب السعودي ضيفا على اتحاد جدة الذي يلعب له الدولي المصري أحمد حجازي، ضمن إياب نصف نهائي البطولة العربية في السابعة مساء، ويذاع اللقاء على قناة "أبو ظبي الرياضية 1".

لمعرفة بقية مواعيد مباريات اليوم الإثنين من هنا.